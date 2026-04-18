Горілка замість стабільності: Росія захлинається у новій хвилі алкоголізму

У Росії стрімко загострюється проблема алкоголізму, незважаючи на посилення обмежень та державні кампанії. За даними, на які посилається британське видання The Telegraph, у 2025 році рівень діагностованої алкогольної залежності та психозів досяг 56,9 випадків на 100 тисяч осіб – це максимум із 2016 року.

Журналісти зазначають, що зростання зафіксовано в переважній більшості регіонів – у 69 з 83. При цьому реальна ситуація може бути значно гіршою: багато залежних не звертаються за медичною допомогою або не мають доступу до неї, що спотворює офіційну статистику.

Тенденція демонструє чіткий зв'язок із війною проти України. До 2022 року показники поступово знижувалися, проте після початку повномасштабного вторгнення динаміка змінилася протилежну. Найрізкіший стрибок стався у 2024-2025 роках – зростання склало близько 30%, що стало рекордом за весь період спостережень.

Паралельно зростає і споживання алкоголю. У 2024 році продаж міцних напоїв досяг восьмирічного максимуму — 8,5 літра на душу населення, з яких більше половини припадає на горілку. Це відбувається всупереч обмеженням: влада вводила заборону на знижки, обмежувала час продажу і посилювала правила розміщення алкоголю в магазинах.

Однак такі заходи не дали очікуваного результату. Експерти вказують на додатковий фактор – ситуацію в армії. За словами фахівців, серед мобілізованих широко поширене зловживання алкоголем, а випадки тяжких психозів часто залишаються поза офіційною звітністю.

Проблема посилюється і після повернення військових із фронту. Ветерани стикаються з посттравматичним стресом, депресією та агресією, що підштовхує до залежності. Одночасно фіксується різке зростання споживання антидепресантів: за останні три роки продаж таких препаратів майже подвоївся.

На цьому тлі стає очевидним, що існуючі заходи не справляються з масштабом кризи, яка поступово перетворюється на одну з найгостріших соціальних загроз усередині країни.

