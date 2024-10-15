Военная практика РФ обернулась против населения: опасность растет

В Российской Федерации существенно увеличивается уровень преступности посреди военных. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации.



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В ЦПД отметили, что только в 2024 году в России осуждено более 6 тысяч военных. Этот показатель вдвое больше, чем в прошлом году и является самым высоким показателем за 13 лет.

"Такая ситуация является прямым следствием политики по "криминализации армии", ведь солдат для войны в Украине массово набирают в тюрьмах", — говорится в сообщении.

В Центре напомнили, что в РФ приняты законы, позволяющие освободить подозреваемого от суда и наказание на стадии следствия и судебного разбирательства в случае подписания им "контракта для участия в "СВО". В то же время, тяжесть преступления почти не имеет значения.

Так тысячи российских преступников оказываются в армии и не боятся совершить очередное преступление, ведь могут вновь избежать наказания и вернуться на войну.

Развязанная РФ война против Украины все больше сказывается на жизни простых россиян. Вместе с ограничением свобод и снижением уровня жизни она принесла и всплеск преступности”, — подытожили в Центре.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России продолжают пропагандировать войну против Украины — культивируют военные действия среди молодежи.

В российских медиа сообщают, что только в 2024 году в российских детских садах провели более 200 тысяч военно-патриотических мероприятий. Для детей провели мастер-классы по плетению маскировочных сеток и написанию писем солдатам на фронт.

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