Встреча Путина и Лукашенко: главные итоги переговоров

В Москве состоялись трехчасовые переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко и Владимир Путин - фото из открытых источников

Было заявлено, что уже в октябре может быть принято 28 программ по созданию Союзного государства между Беларусью и Россией. Стороны обсудили, в частности, формирование единого оборонного пространства, анонсировали подписание документов о создании единых энергетических рынков РФ и Беларуси.

Эксперты озвучили для издания "Комментарии" итоги переговоров, а также рассказали, к чему готовиться Украине и Западу.

Нужно ожидать экономической интеграции Беларуси и России

Эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев считает, что переговоры между Лукашенко и Путиным говорят о начале процесса экономической интеграции двух составляющих единого Союзного государства.

"И в данном случае никакого иного выхода у Лукашенко после событий 2020 года не осталось. Фактически Запад своими санкциями и отношением к событиям в Беларуси показал Лукашенко, что лучше быть хорошим живым диктатором в своей стране, чем Милошевичем на скамье подсудимых в Гааге. Возможно, оправдают, но это будет потом, – отмечает эксперт. – С другой стороны, белорусские элиты не готовы отказаться от двухвекторности. И в глубине души надеются, что со сменой геополитической ситуации, возможно, будет возможность и далее получать определенные преференции Запада. Ведь те же санкции, введенные против Беларуси, не касаются взаимовыгодных вещей в экономике".

На данный момент, подчеркивает Русла Бизяев, нужно ожидать экономической интеграции Беларуси и России.

"А Рубиконом для понимания ситуации будет интеграция политическая, которая может начаться в конце 2022 – начале 2023. Фактически мы получаем вместо Беларуси мини Россию со всеми вытекающими отсюда последствиями. В том числе – по позициям касательно Донбасса и Крыма", – резюмирует эксперт.

Учитывая агрессивную политику России по отношению к нашей стране, мы в перспективе можем получить аналогичную позицию со стороны Беларуси

По мнению руководителя политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игоря Рейтеровича, встреча Путина и Лукашенко не привела к некому ощутимому результату, на который, возможно, рассчитывали в РФ. И даже в Украине (чтобы можно было прогнозировать дальнейшее развитие событий и понимать, какую позицию будет занимать Беларусь по отношению к нашей стране).

"То, что отложили подписание интеграционных документов, на самом деле, свидетельствует не о том, что Лукашенко опять начал играть в свои стандартные игры, лавируя между полюсами. Это скорее технический момент. И думаю, что уже в октябре действительно будут подписаны соответствующие документы – и процесс интеграции РФ и РБ существенно продвинется. Об этом, кстати, свидетельствует реакция Лукашенко, особенно на пресс-конференции по итогам переговоров, – акцентирует эксперт. – Он выглядел уставшим, недовольным, где-то даже подавленным. Скорее всего, он хотел выторговать более длительный период согласования этих документов. Но всё, что смог получить – по сути, месяц. И весьма показательно, что этот месяц совпадает с активной фазой проведения российско-белорусских военных учений "Запад-2021". Не исключено, что после этих учений часть войск РФ останется на территории Беларуси. И это будет дополнительным фактором принуждения Лукашенко двигаться к созданию Союзного государства".

Понятно, что процесс в октябре не завершится, отмечает Игорь Рейтерович. Будет еще масса других документов. Но всё уже запущено.

"Главный вопрос на сегодня – формат объединения. Это будет глубока интеграция или что-то типа федерации? Пока неясно", – акцентирует эксперт.

Он уверен, что для Украины всё происходящее – это негативный сигнал.

"Учитывая агрессивную политику России по отношению к нашей стране, мы в перспективе (пусть и достаточно отдаленной) можем получить аналогичную позицию со стороны РБ, с которой у нас, напомню, более одной тысячи км границы. Также интеграция РФ и РБ меняет геополитическую ситуацию в Европе. И грозит усилением агрессивных намерений России касательно расширения своих сфер влияния", – прогнозирует Игорь Рейтерович.

Он обращает внимание на еще один важный момент. Несмотря на охладевшие политические, дипломатические отношения между Украиной и Беларусью, экономические у нас сохраняются.

"Мы их особо не афишируем, но они есть. А если интеграция РБ с РФ будет запущена по полной программе, наши экономические взаимоотношения с Беларусью будут либо разорваны, либо о них придется говорить публично. И тут прогнозируема негативная реакция части украинского общества на то, что мы продолжаем торговать со страной, которая находится в тесном контакте с РФ. Это будет, по сути, то же самое, что торговать с Россией", – поясняет Игорь Рейтерович.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко высказал мнение, что русские и белорусы "практически единый народ".





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