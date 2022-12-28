Военным в России разрешили замораживать сперму бесплатно

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Slava Kot
Российские военные получили бонус от государства, теперь они могут бесплатно заморозить свои репродуктивные клетки для использования в будущем. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Россиянам, воюющим в Украине, разрешили замораживать половые клетки. Фото из открытых источников
После начала мобилизации спрос на услуги криосохранения репродуктивных материалов мужчин вырос в несколько раз. Поэтому власти РФ предоставили военным бонус – бесплатную заморозку и хранение спермы.
Трунов отметил, что соответствующее решение уже принято органами власти РФ.
Известно, что услуга по замораживанию репродуктивного материала мужчин стоит 10 тыс. российских рублей, еще столько нужно заплатить за хранение спермы и консультацию у врача перед сдачей репродуктивных клеток.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России застрелился военный, отвечавший за проведение мобилизации.
Также "Комментарии" писали о том, что министерство образования РФ приняло решение изучать на уроках истории войну в Украине, как называют ее россияне СВО. Кроме того, в старших классах русских школьников будут учить пользоваться автоматом и гранатой.
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