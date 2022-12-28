Военным в России разрешили замораживать сперму бесплатно

Российские военные получили бонус от государства, теперь они могут бесплатно заморозить свои репродуктивные клетки для использования в будущем. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Россиянам, воюющим в Украине, разрешили замораживать половые клетки. Фото из открытых источников

После начала мобилизации спрос на услуги криосохранения репродуктивных материалов мужчин вырос в несколько раз. Поэтому власти РФ предоставили военным бонус – бесплатную заморозку и хранение спермы.

"Семьи призванных на военную службу по частичной мобилизации получат бесплатный доступ к лечению бесплодия и хранению биоматериала в криобанке", — сказал президент Российского союза юристов Игорь Трунов.

Трунов отметил, что соответствующее решение уже принято органами власти РФ.

"Министерство здравоохранения РФ приняло решение о возможности на средства федерального бюджета финансировать безвозмездное хранение и хранение половых клеток (сперматозоидов) граждан, мобилизованных в 2022-2024 годах", — сообщил Трунов.

Известно, что услуга по замораживанию репродуктивного материала мужчин стоит 10 тыс. российских рублей, еще столько нужно заплатить за хранение спермы и консультацию у врача перед сдачей репродуктивных клеток.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России застрелился военный, отвечавший за проведение мобилизации.

Также "Комментарии" писали о том, что министерство образования РФ приняло решение изучать на уроках истории войну в Украине, как называют ее россияне СВО. Кроме того, в старших классах русских школьников будут учить пользоваться автоматом и гранатой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!