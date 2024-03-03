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Военный эксперт рассказал, что Путин нарушил золотое правило разведки

Военный эксперт Иван Ступак прокомментировал ситуацию с записью разговора немецких офицеров, которые говорили об ударах по Крымскому мосту.

сегодня, 09:15
Автор:
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Slava Kot
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Бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак заявил, что президент России Владимир Путин нарушил золотое правило разведки. По его словам, российский диктатор высказал свои источники в разведке.

Военный эксперт рассказал, что Путин нарушил золотое правило разведки

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Иван Ступак в эфире телеканала "Еспресо" прокомментировал ситуацию с обнародованными записями разговоров между немецкими офицерами, обсуждающими удары по Крымскому мосту.

"Опубликовала эту запись, это важно просто понимать, Маргарита Симоньян, королева российской пропаганды, но у нее очень тесные и дружеские рабочие отношения с Алексеем Громовым — это первый заместитель главы администрации президента Путина… Путин лично указание дал опубликовать", — считает Иван Ступак.

По его словам, Путин таким образом пытается показать свою правоту якобы, что военные НАТО принимают участие в войне в Украине.

"Что это дает? У него такое больное представление о том, что НАТО воюет на стороне Украины, и этот разговор, просто общение, лишнее свидетельство того, что он "прав". Но он нарушил очень золотое правило в разведке — никогда, никогда не пали свои источники в разведке", — говорит военный эксперт.

Ступак объясняет, что после обнародования записей следует понимать, что россияне шпионят за военными и офицерами НАТО во всем мире. Пока неизвестно, сколько подобных записей было получено Кремлем, а также каким способом Москва смогла это сделать. Бывший сотрудник СБУ считает, что это могло произойти из-за взлома программы, или же один из офицеров работал на РФ, записал разговор и передал его в Кремль.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии выступили с обвинениями в адрес Путина.

Также "Комментарии" писали, что сотрудники СБУ в Киеве задержали агента ФСБ, который шпионил за Третьей штурмовой бригадой.



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Источник: https://espreso.tv/svit-putin-porushiv-zolote-pravilo-rozvidki-ekspert-stupak-pro-poshirennya-rozmov-z-bundesveru-shchodo-udaru-taurus-po-krimskomu-mostu
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