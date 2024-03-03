Военный эксперт рассказал, что Путин нарушил золотое правило разведки

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Slava Kot
Бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак заявил, что президент России Владимир Путин нарушил золотое правило разведки. По его словам, российский диктатор высказал свои источники в разведке.
Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников
Иван Ступак в эфире телеканала "Еспресо" прокомментировал ситуацию с обнародованными записями разговоров между немецкими офицерами, обсуждающими удары по Крымскому мосту.
По его словам, Путин таким образом пытается показать свою правоту якобы, что военные НАТО принимают участие в войне в Украине.
Ступак объясняет, что после обнародования записей следует понимать, что россияне шпионят за военными и офицерами НАТО во всем мире. Пока неизвестно, сколько подобных записей было получено Кремлем, а также каким способом Москва смогла это сделать. Бывший сотрудник СБУ считает, что это могло произойти из-за взлома программы, или же один из офицеров работал на РФ, записал разговор и передал его в Кремль.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии выступили с обвинениями в адрес Путина.
Также "Комментарии" писали, что сотрудники СБУ в Киеве задержали агента ФСБ, который шпионил за Третьей штурмовой бригадой.
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