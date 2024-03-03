Военный эксперт рассказал, что Путин нарушил золотое правило разведки

Бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак заявил, что президент России Владимир Путин нарушил золотое правило разведки. По его словам, российский диктатор высказал свои источники в разведке.



Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Иван Ступак в эфире телеканала "Еспресо" прокомментировал ситуацию с обнародованными записями разговоров между немецкими офицерами, обсуждающими удары по Крымскому мосту.

"Опубликовала эту запись, это важно просто понимать, Маргарита Симоньян, королева российской пропаганды, но у нее очень тесные и дружеские рабочие отношения с Алексеем Громовым — это первый заместитель главы администрации президента Путина… Путин лично указание дал опубликовать", — считает Иван Ступак.

По его словам, Путин таким образом пытается показать свою правоту якобы, что военные НАТО принимают участие в войне в Украине.

"Что это дает? У него такое больное представление о том, что НАТО воюет на стороне Украины, и этот разговор, просто общение, лишнее свидетельство того, что он "прав". Но он нарушил очень золотое правило в разведке — никогда, никогда не пали свои источники в разведке", — говорит военный эксперт.

Ступак объясняет, что после обнародования записей следует понимать, что россияне шпионят за военными и офицерами НАТО во всем мире. Пока неизвестно, сколько подобных записей было получено Кремлем, а также каким способом Москва смогла это сделать. Бывший сотрудник СБУ считает, что это могло произойти из-за взлома программы, или же один из офицеров работал на РФ, записал разговор и передал его в Кремль.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии выступили с обвинениями в адрес Путина.

Также "Комментарии" писали, что сотрудники СБУ в Киеве задержали агента ФСБ, который шпионил за Третьей штурмовой бригадой.