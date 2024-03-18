Военный назвал причины, почему операция ГУР на территории России достигла успеха

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Ткачик Олеся
В период выборов российским властям важно было показать, как жители РФ демонстрируют высокую явку и выбирают с самым высоким показателем Владимира Путина на очередной срок. Однако, как отмечает Кирилл Сазонов, эту картинку испортила ползучая оккупация Курской и Белгородской областей, организованная добровольцами из легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и "Сибирского батальона".
Кирилл Сазонов
В результате, добавил он, мир увидел, что король то голый, несмотря на нарисованные 87% в результате выборов.
При этом он обратился к голосовавшим за Путина россиянам и сообщил, что война уже пришла в их дома и хорошего сценария завершения этой войны для них уже не будет.
Кроме того, как в эфире телемарафона подчеркнул представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов, в России есть большое количество людей, которые готовы сопротивляться режиму Путина и делают они это все разными способами.
Разведчик также добавил, что выборы в РФ продемонстрировали всему миру, что Путин уже не тот, он не способен удержать ситуацию в стране в такой важный для него период, как выборы.
Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что российские повстанцы рассказали , какие потери за несколько дней своей работы они нанесли российской армии.
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