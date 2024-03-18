Военный назвал причины, почему операция ГУР на территории России достигла успеха

В период выборов российским властям важно было показать, как жители РФ демонстрируют высокую явку и выбирают с самым высоким показателем Владимира Путина на очередной срок. Однако, как отмечает Кирилл Сазонов, эту картинку испортила ползучая оккупация Курской и Белгородской областей, организованная добровольцами из легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и "Сибирского батальона".

Кирилл Сазонов

"Не менее важным результатом в ходе спецоперации ГУР стало перенесение боевых действий на территорию России. А это оттягивание русских войск на донецком и других направлениях. Потому что российские срочники, пограничники и росгвардия, прикрывавшие границу с областями, сдавали позиции фактически без боя",

– отметил военный.

В результате, добавил он, мир увидел, что король то голый, несмотря на нарисованные 87% в результате выборов.

"Коллеги российского диктатора из Китая, Ирана, Африки, Латинской Америки увидели слабость Кремля. Там всегда ценили не процент на выборах, а силу, которая должна обеспечивать результат",

– подчеркнул Сазонов.

При этом он обратился к голосовавшим за Путина россиянам и сообщил, что война уже пришла в их дома и хорошего сценария завершения этой войны для них уже не будет.

Кроме того, как в эфире телемарафона подчеркнул представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов, в России есть большое количество людей, которые готовы сопротивляться режиму Путина и делают они это все разными способами.

Разведчик также добавил, что выборы в РФ продемонстрировали всему миру, что Путин уже не тот, он не способен удержать ситуацию в стране в такой важный для него период, как выборы.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что российские повстанцы рассказали , какие потери за несколько дней своей работы они нанесли российской армии.



