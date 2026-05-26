Глава Государственной думы РФ Вячеслав Володин в очередной раз прибег к агрессивной риторике и ядерным угрозам в адрес международного сообщества, а также выдвинул абсурдные обвинения против американского миллиардера Илона Маска. Комментируя недавние события во временно оккупированном Старобельске Луганской области, российское чиновник попытался возложить ответственность за боевые действия на зарубежные технологические компании.

"Удары по мирному населению могут заставить Россию использовать оружие", — цинично пригрозил спикер российского парламента, намекая на применение арсенала массового уничтожения.

По словам Володина, Кремль готов пойти на крайние меры в военном противостоянии. Он подчеркнул, что Москва может задействовать такие типы вооружения, которые, по его выражению, "не оставят следа ни от кого".

Кроме традиционных запугиваний российский политик переключил внимание на западные космические технологии, которые помогают Украине защищаться и обеспечивать связь. В частности, под прицел критики попал основатель компании SpaceX.

"Илон Маск должен понимать, — заявил российский спикер, выражая претензии по использованию спутниковой сети Starlink, — что его спутники используют для убийства детей".

Свое возмущение Володин выразил в контексте взрывов в Старобельске, которые российская пропаганда традиционно пытается состряпать как акты терроризма. Российский чиновник добавил, что публичный и гуманитарный статус американского изобретателя противоречит реальной роли его технологий в текущем конфликте.

"Респектабельный образ Маска не вяжется с тем, — резюмировал Володин, пытаясь обвинить предпринимателя в поддержке боевых действий ВСУ, — что происходит на самом деле".

