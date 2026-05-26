Володін звинуватив Ілона Маска у причетності до загибелі дітей через роботу супутників Starlink

Очільник Державної думи РФ В’ячеслав Володін вкотре вдався до агресивної риторики та ядерних погроз на адресу міжнародної спільноти, а також висунув абсурдні звинувачення проти американського мільярдера Ілона Маска. Коментуючи нещодавні події у тимчасово окупованому Старобільську Луганської області, російський посадовець спробував покласти відповідальність за бойові дії на закордонні технологічні компанії.

Ілон Маск

"Удари по мирному населенню можуть змусити Росію використовувати зброю", — цинічно пригрозив речник російського парламенту, натякаючи на застосування арсеналу масового знищення.

За словами Володіна, Кремль готовий піти на крайні заходи у військовому протистоянні. Він наголосив, що Москва може задіяти такі типи озброєння, які, за його виразом, "не залишать сліду ні від кого".

Окрім традиційних залякувань, російський політик переключив увагу на західні космічні технології, які допомагають Україні захищатися та забезпечувати зв'язок. Зокрема, під приціл його критики потрапив засновник компанії SpaceX.

"Ілон Маск повинен розуміти, — заявив російський спікер, висловлюючи претензії щодо використання супутникової мережі Starlink, — що його супутники використовують для вбивства дітей".

Своє обурення Володін висловив у контексті вибухів у Старобільську, які російська пропаганда традиційно намагається сфабрикувати як акти тероризму. Російський чиновник додав, що публічний та гуманітарний статус американського винахідника суперечить реальній ролі його технологій у поточному конфлікті.

"Респектабельний образ Маска не в'яжеться з тим, — резюмував Володін, намагаючись звинуватити підприємця у підтримці бойових дій ЗСУ, — що відбувається насправді".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що військово-політичне керівництво Білорусі посилило агресивну риторику на адресу України, виступаючи на майданчику підконтрольної Кремлю організації ОДКБ у Москві. Мінськ намагається сформувати міжнародне алібі та активно шукає формальний привід для можливого нападу на Україну, тиражуючи заяви про масовані порушення свого повітряного простору.



