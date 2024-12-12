Володин теперь в Украину ни ногой: сколько лет заочно дали главе Госдумы РФ

Хмельницкий городско-районный суд приговорил председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина к 15 годам лишения свободы за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

Вячеслав Володин. Фото из открытых источников

"Чиновника российского парламента суд признал виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины). Ему назначено наказание — 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

15 февраля 2022 года Володин председательствовал на заседании Госдумы, где рассматривался вопрос об обращении к диктатору РФ Владимиру Путину с просьбой признать "независимость" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

В частности, Володин инициировал включение этого вопроса в повестку дня, контролировал процесс голосования и поддержал постановление о соответствующем обращении.

22 февраля того же года Володин поддержал ратификацию так называемых "договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между Российской Федерацией и псевдореспубликами "ДНР" и "ЛНР", которые стали формальным основанием для ввода российских войск в Украину.

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