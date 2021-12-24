Путин собирается на переговоры, о которых у Байдена ничего не знают: что это значит

Президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции 23 декабря заявил о том, что в начале года можно ожидать переговоры с "американскими партнерами" по вопросам безопасности в Женеве. По его словам, "представители от обеих сторон назначены". Между тем, представители Белого дома сообщают, что у американского президента Джо Байдена нет планов на ближайшее время по проведению переговоров со своим российским коллегой. Что означает такой разнобой в заявлениях? Когда и при каких условиях можно ожидать соответствующих переговоров? С такими вопросами издание "Комментарии" обратилось к нашим экспертам.

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Путин может использовать прием, который в этом году сработал уже дважды – эскалация у границ с Украиной

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала рассуждает следующим образом:

"Вряд ли здесь кто-то кого-то подставляет. Путин просто снова напрашивается на встречу, навязывает ее. Все заявления, которые он делал во время пресс-конференции, в том числе касательно Украины, НАТО, в ракурсе того, что РФ будет принимать решения касательно своей безопасности так, как считает нужным – это своеобразное приглашение к переговорам. Чтобы, возможно обговаривать те проекты договоров о не расширении НАТО (и не только), которые были представлены публично российской стороной . И руководство США и НАТО подтвердили, что получили их".

По мнению эксперта, Путин таким образом просто пытается вынудить Байдена не просто к встрече, а к обсуждению идеи о распределении сфер влияния, которая четко прослеживается в последних заявлениях РФ и проектах договоров.

"Идее, которая продвигается не просто публично, но и нагло . Думаю, именно в таком ракурсе следует рассматривать заявление Путина о встрече с Байденом, – говорит Виталий Бала. – Ну, а состоится ли эта встреча – зависит от того, как решат США. Будут ли они готовы даже обговаривать ультимативные "предложения" Кремля. Но Путин может использовать прием, который в этом году сработал уже дважды – эскалация у границ с Украиной. Так он уже дважды вынудил Байдена с ним встретиться – очно в Женеве в июне и онлайн в декабре . К сожалению, для нас, Россия может снова прибегнуть к такого вида шантажу с целью принудить США к переговорам".

РФ сознательно сжигает мосты для содержательных переговоров

Директор Центра международной безопасности Валерий Кравченко признался, что не удивится, если переговоров и вовсе не будет.

"Косвенное свидетельство этого – публикация проекта соглашения на сайте МИД РФ. Так не делают, если хотят о чём-то договориться. Сложилось ощущение того, что Путин пошел ва-банк, принял решение относительно Украины. Министр обороны РФ Шойгу уже озвучил план провокации – американские ЧВК в Украине и химическое оружие, которое по всей видимости должно быть применено на Донбассе . То есть, РФ сознательно сжигает мосты для содержательных переговоров. Как можно вести переговоры с умалишённым, который живет в параллельной реальности? Его можно только изолировать, чем США и НАТО и будут сейчас заниматься", – считает эксперт.

Он опасается, что Украину ждут плохие новости в этом контексте.

"Путин нацелился на воссоздание Советского Союза к 100-летию его основания, и ему критично необходимы еще две республики для воссоздания 1922 года – советская Украина (возможно, со столицей в Харькове, так было исторически) и Закавказье. Поэтому следующий год в Украине и Грузии будет ключевым с точки зрения выживания и сохранения суверенитета и территориальной целостности, – прогнозирует Валерий Кравченко. – При этом, повторюсь, целью Путина является не оккупация Украины, а создание тут подобия советской республики в составе Слобожанщины, Донбасса и Таврии (с коридором на Крым). Остальная Украина, по логике Кремля, останется бесперспективным буфером между новым Советским Союзом и НАТО".

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