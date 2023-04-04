«Вот он, "цвет" нашей несистемной оппозиции»: Медведев вдруг заявил о терроризме в РФ

Одиозный зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев "отметился" новым странными размышлениями о терроризме. Традиционно, не обошлось без истерики и оскорблений. Но в целом получился сумбур, что свойственно экс-президенту России.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

"Терроризм снова на наших улицах, в наших городах. Но теперь террором занялись те силы, в которых недавно наши заклятые западные друзья видели "честь и совесть эпохи". Оппонентов "авторитарному режиму". Бесстрашных рыцарей справедливости и борьбы с коррупцией. Маски сброшены. Вот он, "цвет" нашей несистемной оппозиции, — он воюет со своим народом, он подрывает и убивает. Эти мерзавцы не только открыто желают поражения России и гибели нашей Родины, теперь они казнят своих соотечественников" — отметил Медведев, вспоминая о ликвидации пропагандистов Владлена Татарского, Дарьи Дугиной и спектакле со стрельбой в Брянской области.

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По словам Медведева, круг истории замкнулся и те, кто стал исполнителем теракта рассказывает, что его использовали.

"Это, наверное, так. Полудебильному расходному материалу, который применяет наша несистемная оппозиция, повезло уцелеть", — написал опальный Медведев.

Он добавил, что не находит себе места из-за того, что безнаказанными остаются те, кто "финансировал наемных убийц, кто надиктовал им планы". По версии Медведева, во всем виновата "непримиримая оппозиция, которая уже не первый год воюет против собственной страны при активной поддержке Запада, где о ней снимают пафосные фильмы, отмеченные ангажированными наградами". Опальный политик назвал российских оппозиционеров "террористами и убийцами", которые "поклялись темноте и террору вместе с убийцами родного для них киевского нацистского режима".

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