Брянская областная дума по инициативе главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова предложила включить в коммунальные платежи расходы на работу средств ПВО. Об этом говорилось на сайте областной думы, пишут "Комментарии".



В коммунальные услуги россиян могут включить и расходы на ПВО

Позже материал удалили, но копия исходного текста сохранилась в веб-архиве. Совещание по вопросам ЖКХ в Брянской области, на котором обсуждали инициативу, прошло 9 марта.

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После вторжения в Украину власти Брянской области постоянно сообщают об обстрелах и атаках беспилотников. 2 марта губернатор Александр Богомаз рассказал о "диверсии" якобы со стороны Украины в двух приграничных селах. Ответственность за нападение, наконец, взял на себя "Русский добровольческий корпус". Украина назвала эти сообщения "провокацией". Еще 3 февраля в области в очередной раз ввели режим высокой опасности террористической угрозы.

После нашумевшего инцидента в Брянской области прес секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос изменения статуса так называемой "спецоперации". Основатель ППК "Вагнера" Евгений Пригожин саркастически заметил, что Россия позволяла Украине нарушать свои "красные линии" и использовала эту возможность для продвижения наемников. Российские официальные лица, такие как "глава" оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов и чеченский лидер Рамзан Кадыров, вместе с блогерами призвали Кремль усилить меры безопасности и провести ответные операции.

"Комментарии" также писали о том, что события в Брянской области РФ свидетельствуют о том, что россияне начинают бороться с режимом диктатора Владимира Путина. В Главном управлении разведки Минобороны прогнозируют, что такие "восстания" могут произойти еще.

Как сообщал портал "Комментарии", в Институте изучения войны считают, что инцидент в Брянской области показал недовольство шагами Кремля среди сторонников войны.

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