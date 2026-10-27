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Война будет еще долго: какой ультиматум Путин выставил европейским лидерам

Во время разговора с Александром Стуббом и Йонасом Гаром Стёре российский лидер, по данным СМИ, дал понять, что Москва не готова идти на компромисс по Донбассу

27 октября 2026, 15:29
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Кравцев Сергей

Россия не намерена отказываться от планов захватить весь Донбасс. Об этом, как сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник, Владимир Путин заявил во время телефонного разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

Война будет еще долго: какой ультиматум Путин выставил европейским лидерам

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По информации агентства, российский лидер дал понять, что Москва не готова идти на компромисс по вопросу установления контроля над всем Донбассом. Европейские собеседники, в свою очередь, подчеркнули необходимость достижения "справедливого" мира.

Переговоры состоялись на фоне активизации дипломатических усилий по прекращению войны России против Украины. Особое внимание сейчас приковано к предстоящей встрече в Абу-Даби, где должны пройти переговоры с участием представителей России, Украины и США.

Премьер Норвегии после беседы с Путиным заявил, что у него сложилось впечатление, будто Москва тщательно готовится к предстоящей встрече. Об этом сообщает Sky News.

Возможный отказ Кремля пересматривать территориальные требования остается серьезным препятствием для урегулирования. Контроль над Донбассом – один из ключевых спорных вопросов, вокруг которого продолжаются разногласия между Россией и Украиной.

При этом заявления о ходе телефонного разговора поступили через СМИ, а изложенные позиции отражают сообщения источников и комментарии участников. Они не свидетельствуют о том, что стороны приблизились к согласованию условий мира.

Предстоящие переговоры в Абу-Даби могут показать, готова ли Москва обсуждать реальные компромиссы или продолжит настаивать на своих требованиях. Пока же, судя по опубликованной информации, территориальный вопрос остается одним из главных препятствий для достижения договоренности.

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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/norways-prime-minister-finlands-president-phone-call-with-putin-2026-10-27/
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