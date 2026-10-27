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Війна буде ще довго: який ультиматум Путін виставив європейським лідерам

Під час розмови з Олександром Стуббом та Йонасом Гаром Стере російський лідер, за даними ЗМІ, дав зрозуміти, що Москва не готова йти на компроміс щодо Донбасу

27 жовтня 2026, 15:29
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Кравцев Сергей

Росія не має наміру відмовлятися від планів захопити весь Донбас. Про це, як повідомляє Reuters з посиланням на обізнане джерело, Володимир Путін заявив під час телефонної розмови з президентом Фінляндії Олександром Стуббом та прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Війна буде ще довго: який ультиматум Путін виставив європейським лідерам

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За інформацією агентства, російський лідер дав зрозуміти, що Москва не готова йти на компроміс щодо встановлення контролю над усім Донбасом. Європейські співрозмовники, у свою чергу, наголосили на необхідності досягнення "справедливого" світу.

Переговори відбулися на тлі активізації дипломатичних зусиль щодо припинення війни Росії проти України. Особлива увага зараз прикута до майбутньої зустрічі в Абу-Дабі, де мають відбутися переговори за участю представників Росії, України та США.

Прем'єр Норвегії після розмови з Путіним заявив, що у нього склалося враження, ніби Москва ретельно готується до майбутньої зустрічі. Про це повідомляє Sky News.

Можлива відмова Кремля переглядати територіальні вимоги залишається серйозною перешкодою для врегулювання. Контроль над Донбасом – одне з ключових спірних питань, навколо якого точаться розбіжності між Росією та Україною.

При цьому заяви про хід телефонної розмови надійшли через ЗМІ, а викладені позиції відображають повідомлення джерел та коментарі учасників. Вони не свідчать, що сторони наблизилися до погодження умов миру.

Майбутні переговори в Абу-Дабі можуть показати, чи Москва готова обговорювати реальні компроміси або продовжить наполягати на своїх вимогах. Поки що, судячи з опублікованої інформації, територіальне питання залишається однією з головних перешкод для досягнення домовленості.

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Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/norways-prime-minister-finlands-president-phone-call-with-putin-2026-10-27/
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