«Війна на покоління»: Медведєв після дзвінка Путіна Трампу обрушився на Захід

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв різко посилив риторику на адресу Заходу відразу після телефонної розмови між президентом Росії Володимиром Путіном і головою Білого дому Дональдом Трампом. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Виступаючи на федеральному марафоні "Знання. Перші", Медведєв заявив, що Росія веде "екзистенційну війну" із Заходом, яка, за його словами, може затягтися на десятиліття. Він назвав США головним геополітичним противником Москви і наголосив, що конфлікт не завершиться "протягом одного покоління".

За твердженням Медведєва, перемога Росії у війні проти України нібито стане ключем до внутрішньої стабілізації країни – від економіки до демографії. Він фактично відкинув можливість посередництва США в мирних переговорах, давши зрозуміти, що Вашингтон не може розглядатися як нейтральна сторона.

Аналітики зазначають, що подібні заяви традиційно звучать жорсткіше за офіційну лінію Кремля і можуть бути частиною інформаційної стратегії. Їхнє завдання – посилити сприйняття неминучості перемоги РФ та виправдати затяжний характер війни в очах російського суспільства.

Паралельно помірніші представники російської влади продовжують наполягати на колишніх вимогах. Глава МЗС РФ Сергій Лавров знову заявив про необхідність усунення так званих "першопричин конфлікту" — формулювання, під яким Москва просуває свої максималістські умови.

Таким чином, незважаючи на дипломатичні контакти, Кремль демонструє готовність до тривалого протистояння та не сигналізує про готовність до компромісів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — удар нафти Кремля: чому атака ЗСУ змусила Путіна терміново реагувати.



