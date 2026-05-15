Война Путина превращается в катастрофу для Кремля: на Западе назвали главную причину

Российский диктатор Владимир Путин, рассчитывавший на молниеносный захват Украины в феврале 2022 года, оказался в ловушке затяжной войны, которая все сильнее сказывается на самой России. Об этом в колонке для The Guardian пишет Раджан Менон – старший научный сотрудник Института исследований войны и мира имени Зальцмана при Колумбийском университете.

По мнению эксперта, Кремль столкнулся с несколькими кризисами: огромными потерями на фронте, экономическим истощением и ростом угрозы внутри самой страны. По оценкам Мэнона, Россия уже потеряла около 1,3 миллиона военных убитыми и ранеными.

В то же время война, которая раньше для большинства россиян оставалась "далекой", теперь пришла на территорию РФ. Украинские беспилотники и ракеты регулярно атакуют цели вдали от границы, а удары по военной инфраструктуре и стратегическим объектам стали почти обыденностью.

Не менее болезненными для Кремля стали экономические последствия. Из-за нехватки рабочей силы, вызванной мобилизацией и потребностями оборонной промышленности, российская экономика резко замедлилась. Если в 2024 году рост ВВП РФ составил 4,9%, то сейчас он упал до 1%. Первый квартал 2026 вообще продемонстрировал сокращение экономики.

Мэнон также обращает внимание на провал русского наступления. Несмотря на колоссальные потери, за прошлый год армия РФ захватила всего 0,8% территории Украины. А в апреле, по словам эксперта, россияне впервые потеряли больше территорий, чем оккупировали.

На этом фоне Кремль ужесточает внутренний контроль. В России уже заблокированы Facebook, Instagram, WhatsApp и YouTube, а теперь власти взялись и за Telegram – главный источник новостей для миллионов россиян. Кроме того, охрана Путина была существенно усилена, а его передвижение по стране ограничено.

Автор статьи заключает: война, которую Путин хотел войти в историю как свою "триумфальную победу", все больше напоминает начало краха его режима.

