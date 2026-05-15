Війна Путіна перетворюється на катастрофу для Кремля: на Заході назвали головну причину

Російський диктатор Володимир Путін, який розраховував на блискавичне захоплення України у лютому 2022 року, опинився у пастці затяжної війни, що дедалі сильніше б’є по самій Росії. Про це у колонці для The Guardian пише Раджан Менон – старший науковий співробітник Інституту досліджень війни та миру імені Зальцмана при Колумбійський університет.

На думку експерта, Кремль зіткнувся одразу з кількома кризами: величезними втратами на фронті, економічним виснаженням та зростанням загрози всередині самої країни. За оцінками Менона, Росія вже втратила близько 1,3 мільйона військових убитими та пораненими.

Водночас війна, яка раніше для більшості росіян залишалася “далекою”, тепер прийшла на територію РФ. Українські безпілотники та ракети регулярно атакують цілі далеко від кордону, а удари по військовій інфраструктурі та стратегічних об’єктах стали майже буденністю.

Не менш болючими для Кремля стали економічні наслідки. Через нестачу робочої сили, спричинену мобілізацією та потребами оборонної промисловості, російська економіка різко сповільнилася. Якщо у 2024 році зростання ВВП РФ становило 4,9%, то нині воно впало до 1%. Перший квартал 2026 року взагалі продемонстрував скорочення економіки.

Менон також звертає увагу на провал російського наступу. Попри колосальні втрати, за минулий рік армія РФ захопила лише 0,8% території України. А у квітні, за словами експерта, росіяни вперше втратили більше територій, ніж окупували.

На цьому тлі Кремль посилює внутрішній контроль. У Росії вже заблоковані Facebook, Instagram, WhatsApp і YouTube, а тепер влада взялася й за Telegram — головне джерело новин для мільйонів росіян. Крім того, охорону Путіна було суттєво посилено, а його пересування країною – обмежено.

Автор статті підсумовує: війна, яку Путін хотів увійти в історію як свою “тріумфальну перемогу”, дедалі більше нагадує початок краху його режиму.

