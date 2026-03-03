Война в Иране: в США рассказали, в роли кого Путин все же решил вмешаться

Российский диктатор Владимир Путин пытается позиционировать себя как миротворца и потенциального посредника между Ираном и странами Персидского залива на фоне продолжающейся операции США и Израиля против Тегерана. Об этом говорится в отчете Институт изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

2 марта российский лидер провел серию телефонных разговоров с ключевыми игроками региона – наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом, королем Бахрейна Хамадом бин Иса Аль Халифом, эмиром Катара Тамимом бин Хамад Аль Тани и президентом ОАЭ Мохаммедом бин Заид Аль Нахайяном. В каждом разговоре Путин подчеркивал готовность России способствовать "стабилизации ситуации" и настаивал на срочном дипломатическом урегулировании конфликта.

По данным ISW, Кремль делает ставку на образ ответственного посредника, напоминая о своей роли в прежних переговорах по иранской ядерной программе и поиске компромиссов. Однако аналитики считают, что за дипломатической риторикой стоит попытка сохранить баланс между стратегическим партнерством с Тегераном и расширением контактов с арабскими монархиями.

Это уже не первая подобная инициатива Москвы. После израильско-иранской войны в июне 2025 года Путин также пытался предложить свои услуги в качестве посредника. Теперь, на фоне новой эскалации, Кремль вновь стремится закрепиться в роли незаменимого игрока на Ближнем Востоке – несмотря на собственную вовлеченность в другие конфликты.

Читайте также на портале "Комментарии" — за эскалацией конфликта на Ближнем Востоке следит весь мир. Противостояние между Ираном и Израилем с США затронуло и другие страны Персидского залива. О чем говорят заявления и действия ключевых мировых игроков на события в Иране и вокруг Ирана? В частности, о чем говорит позиция Москвы, которая кроме громких заявлений не готова вступаться за своего ключевого союзника на Ближнем Востоке? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.