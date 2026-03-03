Війна в Ірані: у США розповіли, у ролі кого Путін все ж таки вирішив втрутитися

Російський диктатор Володимир Путін намагається позиціонувати себе як миротворця і потенційного посередника між Іраном і країнами Перської затоки на тлі операції США та Ізраїлю проти Тегерана, що триває. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

2 березня російський лідер провів серію телефонних розмов з ключовими гравцями регіону – наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом, королем Бахрейну Хамадом бін Іса Аль Халіфом, еміром Катару Тамімом бін Хамад Аль Тані та президентом ОАЕ Мохаммедом бін. У кожній розмові Путін наголошував на готовності Росії сприяти "стабілізації ситуації" і наполягав на терміновому дипломатичному врегулюванні конфлікту.

За даними ISW, Кремль робить ставку на образ відповідального посередника, нагадуючи про свою роль у колишніх переговорах щодо іранської ядерної програми та пошуку компромісів. Проте аналітики вважають, що за дипломатичною риторикою постає спроба зберегти баланс між стратегічним партнерством із Тегераном та розширенням контактів з арабськими монархіями.

Це вже не перша подібна ініціатива Москви. Після ізраїльсько-іранської війни у червні 2025 року Путін також намагався запропонувати свої послуги як посередник. Тепер, на тлі нової ескалації, Кремль знову прагне закріпитися у ролі незамінного гравця на Близькому Сході – незважаючи на власну залученість до інших конфліктів.

Читайте також на порталі "Коментарі" – за ескалацією конфлікту на Близькому Сході слідкує весь світ. Протистояння між Іраном та Ізраїлем із США торкнулося й інших країн Перської затоки. Про що говорять заяви та дії ключових світових гравців на події в Ірані та навколо Ірану? Зокрема, про що говорить позиція Москви, яка, окрім гучних заяв, не готова заступатися за свого ключового союзника на Близькому Сході? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.