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США назвали страну, которая больше всего помогает РФ с производством оружия

Западные партнеры Киева пристально следят за странами, которые поддерживают оборонно-промышленную базу и таким образом позволяют Кремлю продолжать войну

сегодня, 07:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Соединенные Штаты и страны Запада обеспокоены поддержкой Китаем оборонно-промышленной базы России, что помогает агрессору производить оружие. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

США назвали страну, которая больше всего помогает РФ с производством оружия

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

Глава Госдепартамента отметил, что США и страны Запада вводят новые санкции против России для прекращения ее агрессии против Украины.

Кроме того, западные партнеры Киева пристально следят за странами, которые поддерживают оборонно-промышленную базу и таким образом позволяют Кремлю продолжать войну. Прежде всего, речь идет о Китае. По словам Блинкена, Пекин не поставляет оружие в Россию, но оказывает критически важную поддержку российской оборонно-промышленной базе.

"Так, 70% станков, которые импортирует Россия, производятся в Китае. 90% микроэлектроники поступает из Китая, и это позволяет России поддерживать свою оборонно-промышленную базу, поддерживать военную машину, чтобы продолжать войну. Поэтому это должно прекратиться", — сказал руководитель американской дипломатии.

По его словам, США и Запад также работают над конфискацией российских активов в странах Европы и над передачей Украине 50 млрд долларов дополнительной помощи. Блинкен напомнил, что несколько дней назад "мы провели очень эффективную конференцию по вопросам восстановления, на которой рассматривали другие формы поддержки Украины, в частности в энергетическом секторе".

Читайте также на портале "Комментарии" — совсем скоро Китаю придется выбирать между разжиганием войны в Украине и доступом к европейской экономике. Об этом пишет "Business Insider".

Издание ссылается на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который на этой неделе предупредил Китай, что тот столкнется с серьезным выбором, если продолжит поддерживать вторжение России в Украину.




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Источник: https://www.youtube.com/live/nl1DGG3_Rcc?si=yBTi2rNIKT3fDEZk
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