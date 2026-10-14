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Война в Украине может вскоре закончиться: кого Кремль призвал не мешать

В Москве заявили, что согласованные международные встречи по урегулированию войны пока не запланированы

14 октября 2026, 13:40
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Кравцев Сергей

В Кремле заявили об отсутствии согласованных международных встреч по урегулированию войны против Украины и одновременно обвинили европейские страны в действиях, которые, по версии Москвы, препятствуют достижению мира. В Москве намекнули на важных договорённостях с Вашингтоном, которые бы могли приблизить завершение войны в Украине. Соответствующие заявления сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Война в Украине может вскоре закончиться: кого Кремль призвал не мешать

Кремль. Фото: из открытых источников

По словам представителя Кремля, на данный момент конкретные встречи международного формата, посвященные украинскому урегулированию, не согласованы. При этом Песков утверждает, что президент США Дональд Трамп продолжает прилагать усилия, чтобы перевести процесс урегулирования в мирное русло.

Одновременно российская сторона вновь выступила с критикой европейских государств. По версии Москвы, европейские страны заинтересованы в продолжении конфликта и создают препятствия для достижения договоренностей между Россией и США.

Песков также заявил о рисках возможного саботажа соглашений со стороны европейских государств. Однако конкретных примеров предполагаемых действий, которые могли бы сорвать договоренности, представитель Кремля не привел.

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Также издание "Комментарии" сообщало — Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об ограничении работы спутниковой связи Starlink в Украине. По его словам, Кремлю ничего не известно об этой ситуации, кроме информации, появившейся в средствах массовой информации.




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