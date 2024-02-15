Война в Украине: Путин рассказал, какую ошибку допустила Россия

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Кравцев Сергей
У российского диктатора Владимира Путина нет ни капли сожаления от того, что Россия начала полномасштабную войну против Украины. Единственное, из-за чего сожалеет хозяин Кремля, это из-за того, что было потеряно время и Россия не сделал этот шаг раньше. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Владимир Путин сделал в интервью для телеканала "Россия 1".
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Путин также выдал тираду о "многочисленных атаках" на "ЛДНР", которые в результате "обратились к РФ за признанием". По его словам, Москва действовала "в соответствии с уставом ООН", когда напала на Украину.
Диктатор также в очередной раз попытался откреститься от того, что Россия начала полномасштабную войну против Украины. Путин, как и в интервью американскому журналисту Карлсону, обвинил в этом Украину, вспомнив 2014-й год.
Отметим, российский диктатор Владимир Путин заявил, что на посту президента США для Москвы более предпочтителен Джо Байден, а не Дональд Трамп. Такое заявление Путин сделал в интервью Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании.
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