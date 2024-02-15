Война в Украине: Путин рассказал, какую ошибку допустила Россия

У российского диктатора Владимира Путина нет ни капли сожаления от того, что Россия начала полномасштабную войну против Украины. Единственное, из-за чего сожалеет хозяин Кремля, это из-за того, что было потеряно время и Россия не сделал этот шаг раньше. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Владимир Путин сделал в интервью для телеканала "Россия 1".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Непосредственным тригером (Ред. – полномасштабного вторжения РФ в Украину, – ред.) послужил полный отказ украинских властей от выполнения минских соглашений", – заявил он в интервью одному из российских пропагандистов, основой которого стала беседа президента РФ с американским журналистом Такером Карлсоном.

Путин также выдал тираду о "многочисленных атаках" на "ЛДНР", которые в результате "обратились к РФ за признанием". По его словам, Москва действовала "в соответствии с уставом ООН", когда напала на Украину.

Диктатор также в очередной раз попытался откреститься от того, что Россия начала полномасштабную войну против Украины. Путин, как и в интервью американскому журналисту Карлсону, обвинил в этом Украину, вспомнив 2014-й год.

"На первом этапе мы пытались это сделать (Ред. – якобы прекратить войну) с помощью мирных средств, минских соглашений. Как выяснилось, нас и здесь водили за нос. ...Единственное, о чем мы можем сожалеть, – это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми", – высказался диктатор.

Отметим, российский диктатор Владимир Путин заявил, что на посту президента США для Москвы более предпочтителен Джо Байден, а не Дональд Трамп. Такое заявление Путин сделал в интервью Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании.



