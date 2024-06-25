Полномасштабная война в Украине "разрушила иллюзию безопасности в России", жажда российского диктатора Владимира Путина к тоталитарному контролю отвлекала ФСБ РФ от ее антитеррористических обязанностей и снизила ее эффективность как органа безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале The Telegraph.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Когда российские войска вошли в Украину в феврале 2022 года, ФСБ занялась управлением "фильтрационными лагерями", чтобы проверить лояльность украинцев на оккупированных территориях. После унизительных поражений России в Харькове и Херсоне в конце 2022 года Путин поручил ФСБ усилить репрессии на иностранные спецслужбы и предателей", — отмечается в статье.

Авторы материала отмечают, в РФ некоторые активисты осудили переориентацию ФСБ. После нападения на концертный зал "Крокус Сити" в Подмосковье российский журналист Кирилл Мартынов резко раскритиковал ФСБ за то, что она сосредоточилась на "ЛГБТ-экстремистах" и отвергла предупреждения западных спецслужб о неизбежности нападения. Российский оппозиционный активист Иван Жданов заявил, что одержимость ФСБ слежкой за россиянами и наказанием антивоенных диссидентов уничтожила ее эффективность. Российские государственные СМИ, естественно, отвернулись от этой критики, перенаправив общественный гнев на Украину. Это позволило руководству ФСБ выдержать шторм его неоднократных провалов разведки и остаться неизменным.

"Дагестан – одна из самых больших жертв неравного бремени украинской войны", — отмечается в материале.

На начало мая 2022 года в Дагестане был самый высокий уровень потерь среди всех регионов России. Независимые расследования показали, что погибло не менее 130 дагестанцев. К апрелю 2023 года эта цифра выросла как минимум до 806, и семьи ликвидированных дагестанских мужчин изо всех сил пытались получить компенсацию от Кремля.

Создание в Дагестане Каспийского "добровольческого батальона", который мобилизовал мужчин старше 40 лет, гарантирует, что уровень призыва значительно превышает показатели в Москве и Санкт-Петербурге. Высокие показатели потерь и мобилизованных совпали с обострением экономического кризиса в Дагестане.

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