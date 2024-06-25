logo

BTC/USD

61463.33

ETH/USD

3386.77

LTC/USD

71.02

USD/UAH

41.00

EUR/UAH

44.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Война в Украине все изменила: СМИ указали на провал Путина насчет ФСБ
commentss НОВОСТИ Все новости

Война в Украине все изменила: СМИ указали на провал Путина насчет ФСБ

ФСБ больше не может гарантировать безопасность внутри РФ

сегодня, 09:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Полномасштабная война в Украине "разрушила иллюзию безопасности в России", жажда российского диктатора Владимира Путина к тоталитарному контролю отвлекала ФСБ РФ от ее антитеррористических обязанностей и снизила ее эффективность как органа безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале The Telegraph. 

Война в Украине все изменила: СМИ указали на провал Путина насчет ФСБ

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Когда российские войска вошли в Украину в феврале 2022 года, ФСБ занялась управлением "фильтрационными лагерями", чтобы проверить лояльность украинцев на оккупированных территориях. После унизительных поражений России в Харькове и Херсоне в конце 2022 года Путин поручил ФСБ усилить репрессии на иностранные спецслужбы и предателей", — отмечается в статье.

Авторы материала отмечают, в РФ некоторые активисты осудили переориентацию ФСБ. После нападения на концертный зал "Крокус Сити" в Подмосковье российский журналист Кирилл Мартынов резко раскритиковал ФСБ за то, что она сосредоточилась на "ЛГБТ-экстремистах" и отвергла предупреждения западных спецслужб о неизбежности нападения. Российский оппозиционный активист Иван Жданов заявил, что одержимость ФСБ слежкой за россиянами и наказанием антивоенных диссидентов уничтожила ее эффективность. Российские государственные СМИ, естественно, отвернулись от этой критики, перенаправив общественный гнев на Украину. Это позволило руководству ФСБ выдержать шторм его неоднократных провалов разведки и остаться неизменным.

"Дагестан – одна из самых больших жертв неравного бремени украинской войны", — отмечается в материале.

На начало мая 2022 года в Дагестане был самый высокий уровень потерь среди всех регионов России. Независимые расследования показали, что погибло не менее 130 дагестанцев. К апрелю 2023 года эта цифра выросла как минимум до 806, и семьи ликвидированных дагестанских мужчин изо всех сил пытались получить компенсацию от Кремля.

Создание в Дагестане Каспийского "добровольческого батальона", который мобилизовал мужчин старше 40 лет, гарантирует, что уровень призыва значительно превышает показатели в Москве и Санкт-Петербурге. Высокие показатели потерь и мобилизованных совпали с обострением экономического кризиса в Дагестане.

Читайте также на портале "Комментарии" - репутация Путина в РФ серьезно пошатнулась: на Западе назвали причину.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.telegraph.co.uk/news/2024/06/24/russia-is-crumbling-from-within/
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости