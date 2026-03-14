Война вокруг Ирана неожиданно усиливает Россию: какой джекпот срывает Путин

Эскалация конфликта вокруг Ирана может сыграть на руку России, предоставив Кремлю дополнительные финансовые ресурсы для продолжения войны против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Washington Post".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По данным издания, решение администрации президента США Дональда Трампа отменить ограничения на морские поставки российской нефти может подорвать систему санкций, которая на протяжении последних четырех лет была направлена на сокращение доходов Москвы от экспорта энергоресурсов.

Ситуацию также усугубляет риск закрытия Ормузского пролива – ключевого маршрута мировой торговли нефтью. Такой шаг способен резко поднять мировые цены на энергоресурсы и увеличить доходы стран-экспортеров, включая Россию.

"Казалось, что Запад наконец нашел способ серьезно сократить российский экспорт нефти, но теперь все перевернулось с ног на голову", — заявил Янис Клюге, экономист из Института международных отношений и безопасности Германии.

По словам Бориса Додонова, руководителя Центра энергетических и климатических исследований Киевской школы экономики, в начале года Россия испытывала серьезные бюджетные трудности.

"У России были проблемы в январе и особенно в феврале. Теперь у нее может появиться достаточно средств, чтобы сбалансировать бюджет и даже начать снова накапливать деньги в Фонде национального благосостояния", — отметил эксперт.

Журналисты отмечают, что некоторые российские чиновники давно рассматривали подобный сценарий. В частности, экономист и политик Сергей Глазьев ранее предлагал создать союз с Ираном и перекрыть Ормузский пролив, что, по его мнению, могло бы спровоцировать резкий рост цен на нефть и ударить по западной экономике.

Однако президент России Владимир Путин сейчас пытается действовать осторожно, стремясь не ухудшать отношения с Вашингтоном на фоне возможных переговоров о прекращении войны в Украине.

По словам источников, близких к российским дипломатическим кругам, Москва пытается сохранить хрупкий баланс – поддерживать связи с Ираном, но одновременно не разрушать диалог с Белым домом.

Эксперты считают, что Кремль мог бы попытаться выступить посредником в ближневосточном конфликте, однако вероятность такого сценария пока остается низкой.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп признал, что российский диктатор Владимир Путин может "немного" помогать иранскому режиму. В то же время оправдал его войной в Украине. Об этом сообщает "Associated Press".



