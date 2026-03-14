Війна навколо Ірану зненацька посилює Росію: який джекпот зриває Путін

Ескалація конфлікту навколо Ірану може зіграти на руку Росії, надавши Кремлю додаткові фінансові ресурси для продовження війни проти України. Як передає портал "Коментарі", про це повідомляє The Washington Post.

За даними видання, рішення адміністрації президента США Дональда Трампа скасувати обмеження на морські постачання російської нафти може підірвати систему санкцій, яка протягом останніх чотирьох років була спрямована на скорочення доходів Москви від експорту енергоресурсів.

Ситуацію також посилює ризик закриття Ормузької протоки – ключового маршруту світової торгівлі нафтою. Такий крок здатний різко підняти світові ціни на енергоресурси та збільшити доходи країн-експортерів, включаючи Росію.

"Здавалося, що Захід нарешті знайшов спосіб серйозно скоротити російський експорт нафти, але тепер все перевернулося з ніг на голову", — заявив Яніс Клюге, економіст з Інституту міжнародних відносин та безпеки Німеччини.

За словами Бориса Додонова, керівника Центру енергетичних та кліматичних досліджень Київської школи економіки, на початку року Росія зазнавала серйозних бюджетних труднощів.

"Росія мала проблеми в січні і особливо в лютому. Тепер у неї може з'явитись достатньо коштів, щоб збалансувати бюджет і навіть почати знову накопичувати гроші у Фонді національного добробуту", — зазначив експерт.

Журналісти зазначають, що деякі російські чиновники давно розглядали такий сценарій. Зокрема, економіст і політик Сергій Глазьєв раніше пропонував створити союз з Іраном та перекрити Ормузьку протоку, що, на його думку, могло б спровокувати різке зростання цін на нафту та вдарити по західній економіці.

Проте президент Росії Володимир Путін зараз намагається діяти обережно, прагнучи не погіршувати стосунки із Вашингтоном на тлі можливих переговорів щодо припинення війни в Україні.

За словами джерел, близьких до російських дипломатичних кіл, Москва намагається зберегти тендітний баланс – підтримувати зв'язки з Іраном, але водночас не руйнувати діалог із Білим домом.

Експерти вважають, що Кремль міг би спробувати виступити посередником у близькосхідному конфлікті, проте ймовірність такого сценарію поки що залишається низькою.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Дональд Трамп визнав, що російський диктатор Володимир Путін може "трохи" допомагати іранському режиму. Водночас виправдав його війною в Україні. Про це повідомляє "Associated Press".



