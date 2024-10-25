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Возле Москвы строится мощная биолаборатория (ФОТО)

Место расположения нового комплекса, Сергеев Посад-6 – во время Холодной войны было крупным исследовательским центром биологического оружия.

сегодня, 18:15
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Лиля Воробьева

Спутниковые снимки, полученные MAXAR и Planet Labs, обнаружили активное развитие лабораторного комплекса под Москвой в Сергиевом Посаде-6, известного еще со времен Холодной войны как центр исследований в области биологического оружия. По данным The Washington Post , здесь было зафиксировано строительство новых зданий общей площадью более 250 000 квадратных футов, некоторые из них имеют характерные признаки лабораторий для работы с опасными патогенами.

Возле Москвы строится мощная биолаборатория (ФОТО)

РФ строит биолабораторию (фото из открытых источников)

Строительные работы начались примерно в мае 2022 года, вскоре после начала российского вторжения в Украину, в разгар кампании по дезинформации Кремля, направленной на обвинение США в якобы помощи Киеву в разработке биологического оружия. Новые сооружения оснащены установками для очистки воздуха, специальной подземной инфраструктурой и повышенными мерами безопасности, включая контрольно-пропускные пункты и ограниченный доступ к периметру.

Однако, как отмечают представители разведки, из одних спутниковых снимков сложно точно определить, будут ли вестись в этих лабораториях исследования исключительно для защиты или с наступательной целью. Биологический объект для изучения смертельных вирусов для разработки вакцин может выглядеть подобно комплексу для создания биооружия.

С исторической перспективы, Сергиев Посад-6 – это один из объектов, куда Россия не разрешала международный доступ. Некоторые эмигрировавшие советские ученые сообщали, что в 1980-х годах в СССР активно работали над штаммами чумы, устойчивыми к антибиотикам, и, возможно, сегодня в комплексе сохраняются генетически модифицированные патогены.

Возле Москвы строится мощная биолаборатория (ФОТО) - фото 2
Возле Москвы строится мощная биолаборатория (ФОТО) - фото 3
Возле Москвы строится мощная биолаборатория (ФОТО) - фото 4

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России ущерб на триллионы. Директор департамента мониторинга , анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава РФ Иван Деев обвинил россиян с ожирением в убытках для экономики почти на восемь триллионов рублей.



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Источник: https://www.washingtonpost.com/national-security/interactive/2024/russia-biological-chemical-weapons-laboratory-expansion/
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