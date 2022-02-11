Возле Ростова в грязи застряли российские танки (ВИДЕО)

Российские танкисты из подразделения ВС России на территории Ростовской области забуксовали в местной грязи. Хотя страна-агрессор хвастается своей всесильной армией и крепкой боевой техникой – на самом деле это совсем не так. Видеоролик с российскими танками, буксующими в грязи грунтовых дорог, разместил Сергей Мельничук на своей странице в сети.

Российские танки изрядно застряли в грязи (фото из открытых источников)

Разойдемся. Они до нас не домчат. Танковое подразделение российской армии на территории Ростовской области, – так подписан видеоролик.

К слову, сейчас на территории нашей страны предполагается потепление. В восточных регионах дожди и оттепели уже несколько дней, а территория в районе границы с Белоруссией при таком температурном режиме превратилась в сплошную грязь.

Поэтому пройти российской тяжелой технике по грунтовым дорогам будет сложно. Жители страны, пишущие комментарии, радуются такой ситуации и говорят, что воины украинской армии сильные.

По их суждениям, в феврале еще долго будет тепло. Поэтому пусть бы их еще сверху залило бетоном. Героям слава! А дальше весна, огороды, их никто не пустит по вспаханному, – утверждают другие. Еще одни требуют джавелинов на российскую технику. И гордятся украинскими воинами из ВСУ.

При этом, даже при возможности военной агрессии РФ украинское войско хорошо вооружено и оснащено всем необходимым. Только 10 февраля в Украине приземлился авиа борт с военной помощью от Соединенных Штатов.

По информации представителей американского посольства, США предоставили нам почти 1200 тонн оборудования, которое утвердил президент Байден в январе. Эта военная помощь необходима Украине, чтобы защитить себя при возможной российской агрессии.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Россия перекрывает районы Черного и Азовского морей под видом учений.





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