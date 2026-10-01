Враг наращивает минный флот: какой корабль появился у РФ

На Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге состоялась церемония спуска на воду морского тральщика "Семен Агафонов". Корабль относится к проекту 12700 "Александрит" и стал уже 12-м серийным представителем этой линейки. Об этом сообщили российские отраслевые источники.

Морской тральщик «Семен Агафонов». Фото: из открытых источников

Проект разработан конструкторским бюро "Алмаз", входящим в Объединенную судостроительную корпорацию. Основная задача таких кораблей – поиск и уничтожение морских мин, а также обеспечение противоминной защиты корабельных групп и объектов флота.

Особенность "Александритов" — корпус из монолитного стеклопластика. Его изготавливают методом вакуумной инфузии. Российская сторона заявляет, что такая конструкция позволяет снизить массу корабля и одновременно обеспечить устойчивость к коррозии.

Тральщик оснащается комплексом средств для обнаружения мин, включая гидроакустические системы и специальные подводные аппараты. В зависимости от комплектации корабль может искать опасные объекты, не заходя непосредственно в потенциально заминированную зону.

По открытым данным, водоизмещение кораблей проекта составляет около 890 тонн. Длина – 61,6 метра, ширина – 10,3 метра. Артиллерийское вооружение включает 30-мм установку АК-306, также предусмотрена возможность использования переносных зенитных ракетных комплексов.

В России заявляли о планах продолжать строительство серии из нескольких десятков кораблей проекта 12700. Однако сроки ввода отдельных единиц неоднократно растягиваются: часть следующих кораблей пока находится на разных этапах строительства.

Спуск "Семена Агафонова" поэтому имеет значение не только как очередное событие российского военного кораблестроения. Он показывает, что Москва продолжает развивать специализированные противоминные силы, одновременно сталкиваясь с необходимостью поддерживать серийное производство сложной военно-морской техники.

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