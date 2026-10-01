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Ворог нарощує мінний флот: який корабель з'явився у РФ

"Семен Агафонов" став 12-м кораблем проекту 12700. Москва розраховує продовжити серію, незважаючи на складності сучасного російського суднобудування

1 жовтня 2026, 11:53
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Кравцев Сергей

На Середньо-Невському суднобудівному заводі в Санкт-Петербурзі відбулася церемонія спуску на воду морського тральщика Семен Агафонов. Корабель відноситься до проекту 12700 "Олександрит" і став уже 12-м серійним представником цієї лінійки. Про це повідомили російські галузеві джерела.

Ворог нарощує мінний флот: який корабель з'явився у РФ

Морський тральщик "Семен Агафонов". Фото: з відкритих джерел

Проект розроблений конструкторським бюро "Діамант", що входить до Об'єднаної суднобудівної корпорації. Основне завдання таких кораблів – пошук та знищення морських мін, а також забезпечення протимінного захисту корабельних груп та об'єктів флоту.

Особливість "Олександритів" – корпус із монолітного склопластику. Його виготовляють методом вакуумної інфузії. Російська сторона заявляє, що така конструкція дозволяє знизити масу корабля та одночасно забезпечити стійкість до корозії.

Тральщик оснащується комплексом засобів для виявлення мін, включаючи гідроакустичні системи та спеціальні підводні апарати. Залежно від комплектації корабель може шукати небезпечні об'єкти, не заходячи безпосередньо до потенційно замінованої зони.

За відкритими даними, водотоннажність кораблів проекту становить близько 890 тонн. Довжина – 61,6 метра, ширина – 10,3 метра. Артилерійське озброєння включає 30 мм установку АК-306, також передбачена можливість використання переносних зенітних ракетних комплексів.

У Росії заявляли про плани продовжувати будівництво серії з кількох десятків кораблів проекту 12700. Однак терміни введення окремих одиниць неодноразово розтягуються: частина наступних кораблів поки що знаходиться на різних етапах будівництва.

Спуск "Насіння Агафонова" тому має значення як чергова подія російського військового кораблебудування. Він показує, що Москва продовжує розвивати спеціалізовані протимінні сили, водночас стикаючись із необхідністю підтримувати серійне виробництво складної військово-морської техніки.

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