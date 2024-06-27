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"Времена изменились": россиян призвали не думать о карьере и успехе

В Госдуме обвинили Запад в навязанных россиянам ценностей личного успеха и карьеры

27 июня 2024, 21:54
Автор:
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Марьян Ощановский
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Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил, что РФ за последние 30 лет "навязывали" чужие ценности вроде построения карьеры и индивидуального успеха.

"Времена изменились": россиян призвали не думать о карьере и успехе

Россиян призвали отказаться от личного успеха. Фото из открытых источников

"История с ценностями началась с 1990-х годов, когда нам фактически навязали те ценности, которые в РФ не были приняты. И индивидуализм, и история индивидуального успеха, и все те слова, которыми "напичкают" наших детей в нашей системе образования, связанные с карьерой. Это все ценности, которые были нам привиты, навязаны в течение 30 лет", — сказал Петр Толстой.

По словам российского депутата, "три десятилетия гибридной войны против России даром не прошли", а потому "эта вся парадигма до сих пор сохраняется".

Толстой отметил, что россияне, разделяющие "эти идеи", не понимают "столь важного исторического изменения времени, что их время уже прошло".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина не сможет выстраивать собственную политику в отношении Китая, несмотря на позицию Запада, заявил военный и политический эксперт Александр Мусиенко. "В сотрудничестве с Китаем у Украины нет серьезного выбора. Киев не может позволить себе большую стратегию косвенных действий. Украина, конечно, может сформулировать собственную политику по отношению к Китаю, однако не сможет реализовать ее. Нас ограничат в реализации собственной автономной политики с Пекином", – рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что армия РФ продолжает сохранять значительное преимущество в применении артиллерии, однако за последние месяцы разница в количестве выстрелов существенно сократилась. Разрыв в выстрелах на фронте между Украиной и Россией сократился с 1:7 до 1:3. Ранее первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявлял, что в начале этого года артиллерийское преимущество россиян было 7:1, но сократилось до 5:1.



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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/23441
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Обсуждения

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Гарик

27 июня 2024, 22:01

Канэшна!Надо думать тока про сдохнуть за царя!


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