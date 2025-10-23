Час вийшов: військова машина Путіна готується до серйозного удару

Санкції проти можливості РФ продавати нафту та енергоресурси значно вплинуть на економіку країни. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Wall Street Journal.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Колишній співробітник Білого дому та Міністерства фінансів, який зараз працює в аналітичному центрі Atlantic Council, Кім Донаван завив в інтерв'ю ЗМІ, що військова машина Росії зазнає серйозного удару. Росіяни вже зараз мають труднощі з фінансуванням уряду та збройних сил, тому це вплине на їхню здатність продовжувати війну і може стати рушійним фактором, який змусить Путіна сісти за стіл переговорів.

Водночас, високопоставлені європейські чиновники давно кажуть, що посилення санкцій проти РФ змусить Кремль піти на серйозні переговори, щоб закінчити війну в Україні. Відомо, що сьогодні, 23 жовтня, ЄС затвердив 19-й пакет заходів, який також передбачатиме заборону імпорту зрідженого природного газу з Росії, починаючи з наступного року.

Журналісти зазначають, важливими є також наміри ЄС надати Україні гроші у розмірі 200 мільярдів доларів з російських активів, заморожених у перші дні війни.

"Ці гроші призначені для того, щоб допомогти Україні утримувати збройні сили протягом наступних двох років, щоб переконати Кремль шукати шляхи припинення війни", — підсумували у WSJ.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент США Дональд Трамп заявив, що розраховує на вплив нових санкцій проти російських нафтових компаній, і сподівається, що вони змусять Володимира Путіна поводитися "розумніше" і сприятимуть припиненню війни в Україні. Заява Трампа прозвучала під час зустрічі у Білому домі з генсеком НАТО Марком Рютте.

Розмірковуючи про нові санкції, Дональд Трамп зазначив, що вони є "важкими" і спрямовані проти двох найбільших нафтових компаній Росії — "Роснефти" та "Лукойлу".



