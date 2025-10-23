Трамп решил привести Путина в чувство: на что идут США после отказа Путина прекратить войну

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на влияние новых санкций против российских нефтяных компаний, и надеется, что они заставят Владимира Путина вести себя более "разумно" и будут способствовать прекращению войны в Украине. Заявление Трампа прозвучало во время встречи в Белом доме с генсеком НАТО Марком Рютте.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Рассуждая о новых санкциях, Дональд Трамп отметил, что они являются "тяжелыми" и направлены против двух крупнейших нефтяных компаний России — "Роснефти" и "Лукойла".

"Это огромные санкции. Мы надеемся, что они не продлятся долго. Мы хотим, чтобы война закончилась. На прошлой неделе погибли тысячи солдат — и россиян, и украинцев. Это бессмысленно, и это должно прекратиться", – отметил американский лидер.

Он добавил, что не уверен, заставит ли этот шаг Путина сесть за стол переговоров, но надеется, что санкции будут иметь эффект.

"Это масштабные санкции. Надеюсь, Путин станет более благоразумным – и Зеленский также. Как говорится, для танго нужны двое. Эти люди ненавидят друг друга, и это усложняет ситуацию", – отметил президент США.

Дональд Трамп также пояснил, что решение о санкциях "назрело давно" и является частью его более широкой стратегии по завершению войн в мире.

По словам президента США, он почувствовал, что пришло время для введения санкций именно сейчас, ведь Вашингтон ждал слишком долго. США удалось положить конец многим войнам – осталась еще одна, но США справятся с этим.

В свою очередь генсек НАТО Марк Рютте поддержал действия администрации США, заявив, что новые санкции "меняют расклад сил" и создают дополнительное давление на Москву, чтобы Путин согласился на прекращение огня и начало переговоров.

