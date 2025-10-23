Трамп решил привести Путина в чувство: на что идут США после отказа Путина прекратить войну

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на влияние новых санкций против российских нефтяных компаний, и надеется, что они заставят Владимира Путина вести себя более "разумно" и будут способствовать прекращению войны в Украине. Заявление Трампа прозвучало во время встречи в Белом доме с генсеком НАТО Марком Рютте.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Рассуждая о новых санкциях, Дональд Трамп отметил, что они являются "тяжелыми" и направлены против двух крупнейших нефтяных компаний России — "Роснефти" и "Лукойла".
Он добавил, что не уверен, заставит ли этот шаг Путина сесть за стол переговоров, но надеется, что санкции будут иметь эффект.
Дональд Трамп также пояснил, что решение о санкциях "назрело давно" и является частью его более широкой стратегии по завершению войн в мире.
По словам президента США, он почувствовал, что пришло время для введения санкций именно сейчас, ведь Вашингтон ждал слишком долго. США удалось положить конец многим войнам – осталась еще одна, но США справятся с этим.
В свою очередь генсек НАТО Марк Рютте поддержал действия администрации США, заявив, что новые санкции "меняют расклад сил" и создают дополнительное давление на Москву, чтобы Путин согласился на прекращение огня и начало переговоров.
