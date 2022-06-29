Все больше чиновников в России допускают военный конфликт с Литвой из-за блокады Калининграда: что известно

В России допускают, что разблокировка возможна по военному способу. Оккупанты уже угрожают Литве войной. Об этом пишет российское издание "ТАСС".

Блокада Калининграда (фото из открытых источников)

Военный конфликт между Россией и Литвой уже допускает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Россия не только на словах показывает, что никогда не отдаст своей земли. Норма о том, что Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории, прописана в статье 4 Конституции РФ. Некоторые, с позволения сказать, "политики", которые "вентилируют" вопросы возможности отторгнуть Калининград должны понимать, что это может закончиться военным столкновением с Россией. Не думаю, что НАТО этого не понимает", — заявил чиновник.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что успокаивать Калининград отправился секретарь Совбеза России Патрушев. После наложенного Литвой эмбарго на транзитные перевозки российских товаров, на которые введены санкции ЕС, в Калининград приехал представитель Совбеза РФ Николай Патрушев. Российский чиновник 21 июня планирует в городе рабочее совещание, где будут обсуждаться вопросы, имеющие отношение к национальной безопасности в этом северо-западном регионе России. Представители российских пропагандистских изданий утверждают, что командировка Николая Патрушева в Калининград "плановая" и не имеет отношения к эмбарго. Еще в этом рабочем собрании вместе с должностным лицом российского Совбеза примут участие представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, региональные руководители и представители нескольких российских министерств. При этом секретарь Совбеза России встретится с губернатором Калининградского региона Антоном Алихановым. Важно, что РФ пообещала ответить руководству Литвы, ставшей инициатором транспортной блокады российских товаров, попадающих под санкции на территории Калининградской области.

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