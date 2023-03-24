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Все, как Путина говорил: в России создадут пособие-инструкцию для школьников, как создавать семью

После обращения Путина к Федеральному собранию в России решили укреплять "скрепы"

сегодня, 16:15
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Автор:

Кравцев Сергей

В России решили создать для школьников учебное пособие по семьеведению, призванное "укреплять традиционные ценности". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российские пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Все, как Путина говорил: в России создадут пособие-инструкцию для школьников, как создавать семью

Школа. Фото из открытых источников

Сообщается, что школьники смогут найти в этом издании советы по построению отношений внутри семьи, с детьми, между юношами и девушками, а также помощь в таких вопросах, как самоопределение и пр.


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Книжку о "традиционных семейных ценностях" для подростков выпустят Институт изучения детства, семьи и воспитания и АНО "Азбука семьи".

Стоит отметить, в феврале во время послания к Федеральному собранию президент России Владимир Путин, говоря о Западе, не смог обойти тему "духовных скрепов" – российский диктатор возмутился, что западные священники уже благословляют однополые браки, и пообещал защитить российских детей от "такой деградации".

Читайте также на портале "Комментарии" — визит китайского правителя в Москву и его вероятные итоги продолжает оставаться одной из топ-тем уходящей недели. Появилась информация, что Си Цзиньпин познакомился с потенциальным приемником Владимира Путина – с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. А украинская сторона продолжает работать над телефонными переговорами между Владимиром Зеленским и Си Цзиньпином. О чем говорят заявления о возможном путинском преемнике? Почему Пекин не идет на контакт с Киевом? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – "мирный план" Китая: в Европейском Союзе заявили, что Пекин ставит на один уровень агрессора и жертву.




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Источник: https://t.me/rian_ru/197916
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