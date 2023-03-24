В России решили создать для школьников учебное пособие по семьеведению, призванное "укреплять традиционные ценности". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российские пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Школа. Фото из открытых источников

Сообщается, что школьники смогут найти в этом издании советы по построению отношений внутри семьи, с детьми, между юношами и девушками, а также помощь в таких вопросах, как самоопределение и пр.

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Книжку о "традиционных семейных ценностях" для подростков выпустят Институт изучения детства, семьи и воспитания и АНО "Азбука семьи".

Стоит отметить, в феврале во время послания к Федеральному собранию президент России Владимир Путин, говоря о Западе, не смог обойти тему "духовных скрепов" – российский диктатор возмутился, что западные священники уже благословляют однополые браки, и пообещал защитить российских детей от "такой деградации".

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