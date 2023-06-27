Все мировые лидеры с которыми общался Путин после бунта Пригожина

После восстания лидера группы "Вагнера" Евгения Пригожина, президент России провел телефонные разговоры с шестью мировыми лидерами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Заключив соглашение о прекращении наступления Пригожина Путин попытался укрепить свои позиции и переговорил с несколькими мировыми лидерами.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко

Один из самых крупных союзников Путина Александр Лукашенко был первым, кому позвонил президент России. Лукашенко помог в переговорном процессе остановить поход Пригожина на Москву. Кремль же закрыл дело лидера вагнеровцев, а сам Пригожин должен оказаться в Беларуси.

Президент Турции Реджеп Эрдоган

По сообщениям МИД РФ Эрдоган совершил звонок Путину и выразил "свою поддержку российскому руководству" после бунта Пригожина. В Турции сообщили, что Эрдоган сказал Путину "действовать здравым смыслом".

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев

Администрация президента Казахстана отметила, что во время разговора Токаев указал, что мятеж вагнеровцев является "внутренней" проблемой России и не нуждается в применении ОДКБ.

Шейх ОАЭ Мухаммад бин Заид Аль Нагаян

Минобороны РФ утверждает, что после получения информации из России в день мятежа Пригожина наследный принц Абу-Даби высказался о полной поддержке российского руководства.

Шейх Катара Тамим бин Хамад аль Тани

26 июня между лидерами государств состоялся разговор, где обсудили двусторонние отношения между странами и последние события в мире и России, пишет государственное информационное агентство Катара QNA. Катар, как и большинство стран Ближнего Востока, сохраняют нейтралитет в отношении войны в Украине.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиоев

Офис президента Узбекистана Шавката Мирзиеева опубликовал заявление о том, что он разговаривал с Путиным, но не сообщил подробности.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Минобороны РФ решило демилитаризовать НПК "Вагнер".

Также "Комментарии" сообщали о том, что Путин не может уволить Шойгу.