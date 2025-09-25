Все ради Китая: на какой шаг готовится пойти РФ, несмотря на санкции

Россия планирует начать добычу природного газа на новом проекте "Сахалин-3" в 2028 году, чтобы поставлять газ в Китай и для внутренних нужд. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает агентство Reuters.

Проект "Сахалин-3". Фото: из открытых источников

В материале говорится, что губернатор Сахалина Валерий Лимаренко также отметил, что энергетический гигант "Газпром" вместе с местными властями разрабатывает план строительства на юге Сахалина завода по переработке газового конденсата для производства авиатоплива, дизеля и нефтяного бензина (нефти).

Журналисты обращают внимание, что из-за кризиса в отношениях с Западом, вызванного полномасштабной войной против Украины, Россия активно переориентирует свои нефтегазовые экспортные потоки – ключевой источник бюджетных доходов – с Европы на Азию.

Reuters отмечает, один из новых газопроводов в Китай, который должен транспортировать газ по Дальневосточному маршруту с Сахалина, планируется запустить в 2027 году. Его проектная мощность возрастет с начальных 10 до 12 миллиардов кубометров газа в год.

Проект "Сахалин-3" включает Южно-Киринское месторождение, которое США еще в 2015 году внесли в санкционный список за роль Москвы в украинском кризисе. Это месторождение является частью Киринского блока в Охотском море и содержит не только газ, но и нефть. Санкции касаются разведки или добычи нефти и газа на российском шельфе.

По данным "Газпрома", запасы Южно-Киринского месторождения оцениваются в 711,2 млрд кубометров природного газа, 111,5 млн тонн газового конденсата и 4,1 млн тонн нефти.

