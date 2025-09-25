Все заради Китаю: на який крок готується піти РФ, незважаючи на санкції

Росія планує розпочати видобуток природного газу на новому проекті "Сахалін-3" у 2028 році, щоб постачати газ до Китаю та для внутрішніх потреб. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє агентство Reuters.

Проект "Сахалін-3". Фото: із відкритих джерел

У матеріалі йдеться, що губернатор Сахаліну Валерій Лімаренко також зазначив, що енергетичний гігант "Газпром" разом із місцевою владою розробляє план будівництва на півдні Сахаліну заводу з переробки газового конденсату для виробництва авіапального, дизеля та нафтового бензину (нафти).

Журналісти звертають увагу, що через кризу у відносинах із Заходом, спричинену повномасштабною війною проти України, Росія активно переорієнтує свої нафтогазові експортні потоки – ключове джерело бюджетних доходів – з Європи на Азію.

Reuters зазначає, один з нових газопроводів до Китаю, який має транспортувати газ Далекосхідним маршрутом із Сахаліну, планується запустити в 2027 році. Його проектна потужність зросте з початкових 10 до 12 мільярдів кубометрів газу на рік.

Проект "Сахалін-3" включає Південно-Киринське родовище, яке США ще 2015 року внесли до списку санкцій за роль Москви в українській кризі. Це родовище є частиною Киринського блоку в Охотському морі і містить не лише газ, а й нафту. Санкції стосуються розвідки чи видобутку нафти та газу на російському шельфі.

За даними "Газпрому", запаси Південно-Киринського родовища оцінюються в 711,2 млрд. кубометрів природного газу, 111,5 млн. тонн газового конденсату і 4,1 млн. тонн нафти.

