Главная Новости Мир Россия "Все закончится, как с Милошевичем": в России Путину прочат конец в Гааге
НОВОСТИ

"Все закончится, как с Милошевичем": в России Путину прочат конец в Гааге

Игорь Стрелков заявил, что руководство России неизбежно ждет международный трибунал. Он сравнил будущее Путина с судьбой Слободана Милошевича.

1 февраля 2026, 08:10
Автор:
avatar

Slava Kot

Бывший главарь боевиков на Донбассе и ныне отбывающий наказание в российской колонии экс-офицер ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков) сделал резкое заявление относительно будущего российского диктатора Владимира Путина. По его словам, российское высшее руководство неизбежно ждет международный трибунал по сценарию, подобному судьбе экс-президента Сербии Слободана Милошевича.

"Все закончится, как с Милошевичем": в России Путину прочат конец в Гааге

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Игорь Гиркин отреагировал на сообщение о согласии Москвы на так называемое "энергетическое перемирие" с Украиной. По его мнению, Кремль бесполезно рассчитывает на компромиссы или "прощение" со стороны Запада.

"На что рассчитывает наше руководство, я честно говоря, не вполне понимаю. На прощение? Не будет его. На примирение? Не будет его. Все закончится, как с Милошевичем, теперь это уже совершенно очевидно", - написал Гиркин в Telegram-канале.

Гиркин считает, что российские власти пытаются договариваться с Вашингтоном, который параллельно продолжает поддерживать Украину военной помощью. По его оценке, Киев сознательно затягивает время, делая ставку на войну на истощение.

Отдельно россиянин отметил "огромные" потери армии РФ. По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), общие потери России в войне могут достигать почти 1,2 млн человек, из них около 325 тысяч погибших.

Критика в адрес Кремля со стороны Стрелкова звучит не в первый раз. Ранее он заявлял, что Россия движется к сценарию, подобному Февральской революции 1917 года, а ситуация на фронте и в экономике стремительно ухудшается. Отметим, что сам Гиркин заочно приговорен судом в Гааге к пожизненному заключению в 2022 году по делу о крушении рейса MH17, а в России в 2024 году получил реальный срок за критику властей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский сделал новое заявление о встрече с Путиным. Объяснил, о чем он хочет договориться.

Также "Комментарии" писали, что в Париже неизвестные оставили громкое послание Путину на стенах галереи, где работает его дочь.



