В деле о покушении на заместителя начальника Главного разведывательного управления РФ, генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, появились новые подробности. Один из фигурантов нападения ранее работал в структуре, связанной с ФСБ. Об этом сообщил журналист-расследователь Христо Грозев.

Владимир Алексеев. Фото: из открытых источников

По его данным, 67-летний Виктор Васин был сотрудником организации, занимавшейся разработкой и производством средств слежения. Речь идёт о НТЦ "Атлас", входящем в госкорпорацию "Ростех" и работающем в интересах российских силовых ведомств. По образованию Васин является инженером по эксплуатации спутниковых систем связи.

Согласно открытым данным, в 2021 году он работал в Институте молекулярной биологии РАН, а в 2025 году активно искал новую работу, размещая резюме и претендуя на должности в сфере безопасности и кадрового администрирования.

Тем временем российские СМИ сообщили о ещё одной фигурантке дела — Зинаиде Серебрицкой, которая ранее якобы носила фамилию Антонюк. По версии росСМИ, после покушения она могла покинуть Россию и выехать в Украину. Утверждается, что женщина после 2014 года переехала в РФ с Донбасса, испытывала финансовые трудности и впоследствии отправила детей к родственникам в Харьков.

После начала полномасштабной войны Серебрицкая, по заявлениям российских источников, переехала в Москву, сменила фамилию и внешность. Российская сторона на этом основании вновь заявила о якобы причастности украинских спецслужб к покушению.

Следственный комитет РФ утверждает, что подозреваемый прибыл в Москву "по указанию украинской разведки" для совершения теракта. При этом никаких доказательств этой версии представлено не было, что уже стало привычной практикой в резонансных делах подобного рода.

