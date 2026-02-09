logo_ukra

Головна Новини Світ Росія Розкрилися нові деталі атаки на заступника голови ГРУ: чи є «український слід»
commentss НОВИНИ Всі новини

Розкрилися нові деталі атаки на заступника голови ГРУ: чи є «український слід»

Грозєв повідомив про причетність співробітника оборонної структури, Москва знову заявляє про «український слід»

9 лютого 2026, 09:32
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У справі про замах на заступника начальника Головного розвідувального управління РФ генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва з'явилися нові подробиці. Один із фігурантів нападу раніше працював у структурі, пов'язаній з ФСБ. Про це повідомив журналіст-розслідувач Христо Грозєв.

Розкрилися нові деталі атаки на заступника голови ГРУ: чи є «український слід»

Володимир Алексєєв. Фото: із відкритих джерел

За його даними, 67-річний Віктор Васін був співробітником організації, яка займалася розробкою та виробництвом засобів стеження. Йдеться про НТЦ "Атлас", що входить до держкорпорації "Ростех" і працює на користь російських силових відомств. За освітою Васін є інженером з експлуатації супутникових систем зв'язку.

Згідно з відкритими даними, у 2021 році він працював в Інституті молекулярної біології РАН, а у 2025 році активно шукав нову роботу, розміщуючи резюме та претендуючи на посади у сфері безпеки та кадрового адміністрування.

Тим часом російські ЗМІ повідомили про ще одну фігурантку справи — Зінаїду Серебрицьку, яка раніше нібито мала прізвище Антонюк. За версією росЗМІ, після замаху вона могла залишити Росію та виїхати до України. Стверджується, що жінка після 2014 року переїхала до РФ із Донбасу, зазнавала фінансових труднощів і згодом відправила дітей до родичів до Харкова.

Після початку повномасштабної війни Серебрицька, за заявами російських джерел, переїхала до Москви, змінила прізвище та зовнішність. Російська сторона на цій підставі знову заявила про нібито причетність українських спецслужб до замаху.

Слідчий комітет РФ стверджує, що підозрюваний прибув до Москви "за вказівкою української розвідки" для скоєння теракту. При цьому жодних доказів цієї версії не було представлено, що вже стало звичною практикою в резонансних справах такого роду.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Москві розстріляли генерал-лейтенанта Міноборони РФ.



Джерело: https://x.com/christogrozev
