Вслед за нефтью Россия создает теневой флот: чем будет торговать в обход санкций

В течение нескольких месяцев, последовавших за вторжением на Украину и введенными в ответ карательными ограничениями Запада, Россия накопила теневой флот для перевозки своей нефти по всему миру. Сейчас появляется все больше свидетельств того, что Москва начала делать то же самое в отношении сжиженного природного газа. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Россия создает теневой флот для экспорта газа. Фото: Getty Images

Как отмечает агентство, газ является ключом к планам Кремля по увеличению экспорта, пополнению государственной казны и финансированию его военной машины, но для этого требуется большая доля мирового рынка СПГ, теперь, когда некогда прибыльная европейская трубопроводная торговля практически прекращена.

На сегодняшний день планам расширения препятствуют санкции США, которые не позволяют иностранным компаниям входить в Арктику и прекращают поставку специализированных ледоколов, которые жизненно необходимы для достижения арктических объектов.

Новые европейские ограничения, вводимые в следующем году и ограничивающие доступ к портам, еще больше затруднят нынешнюю цепочку поставок.

По данным глобальной базы данных судоходства Equasis, за последние три месяца право собственности как минимум на восемь судов было передано малоизвестным компаниям в Дубае. Четыре судна имеют ледовый класс и уже получили разрешение Москвы на проход через российские арктические воды этим летом.

Сверхохлажденное топливо требует более технически опытных экипажей и более сложных технологий, поэтому судов становится меньше, что облегчает их отслеживание с помощью спутниковых данных. В то время как в водах мира курсируют 7500 нефтяных танкеров различных размеров, флот СПГ составляет менее одной десятой от этого количества.

Перевалка — или перемещение топлива с одного судна на другое — может осуществляться в открытой воде для нефти и является распространенным средством маскировки ее происхождения. Для СПГ это гораздо сложнее, поэтому Россия до сих пор использовала европейские порты для маневра, хотя ужесточение европейских ограничений означает, что с марта следующего года это будет невозможно.

Россия, которая в настоящее время является четвертым по величине экспортером СПГ, имеет все основания продолжать поиск альтернативных маршрутов выхода на рынок. США ввели отдельные санкции, чтобы предотвратить начало экспорта с "Арктик СПГ 2", нового объекта, разработанного "Новатэком", крупнейшим экспортером СПГ в России.

Параллельный флот мог бы обойти ограничения и стал бы ударом по ключевой области, где западные санкции оказали немедленное и ощутимое воздействие, облегчив Москве поддержку своей экономики во время войны.

"Неудивительно, что Россия прибегает к созданию теневого флота СПГ точно так же, как она создала теневой нефтяной флот, чтобы обойти ценовой лимит G7 и ЕС на экспорт российской нефти", — отметила старший научный сотрудник Европейского совета по вопросам экспорта нефти Агата Демарэ.

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