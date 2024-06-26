Доходы от нефти и газа РФ вырастут на 50%: почему не срабатывают санкции

Согласно подсчетам экспертов, доходы РФ от продажи нефти и газа в июне вырастут более чем на 50% в годовом исчислении. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что расчеты показали, что прогнозируемые июньские доходы Москвы от нефти и газа составят 814 млрд рублей (9,4 млрд долларов). Для сравнения, майский показатель составил 794 млрд рублей, а в июне 2023 года Россия получила "всего" 529 млрд рублей дохода.

Отмечается, что война в Украине заставила Запад ввести многочисленные санкции, направленные на ограничение российских нефтегазовых поступлений, которые составляют около трети федерального бюджета РФ.

Впрочем, россияне перенаправили экспорт нефти из Европы в Индию и КНР, обеспечив тем самым крайне необходимую финансовую поддержку для своей агрессии.

Отметим, в понедельник, 24 июня, Совет Европы официально принял новый пакет санкций против России за войну против Украины. Это уже 14-й пакет антироссийских санкций с начала полномасштабного вторжения.

Между тем сегодня стало известно, что Администрация Байдена намеренно вводила более мягкие энергетические санкции против России, Ирана и Венесуэлы, чтобы удержать цены на топливо перед выборами.

Так, Администрация Байдена стремится удержать цены на газ стабильными перед выборами, поощряя поступление нефти на глобальные рынки. Эта задача сталкивается с другим приоритетом: быть жесткими с противниками, такими как Россия, Иран и Венесуэла. Это привело к менее строгим санкциям против основных нефтедобывающих стран.

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