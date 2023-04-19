Вслед за уничтоженным Татарским: Рупоры Кремля получили по почте статуэтки

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Моесеенко Валентина
О получении активистами российской пропаганды своеобразных "меток", которые ассоциируются с предсмертным подарком Татарскому, заявили росСМИ, пишут "Комментарии".
РосСМИ пишут о ряде пропагандистов рашизма, получивших, похоже, «метку смерти»
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Он добавил, что некоторым другим людям пришли схожие статуэтки: их имена он не стал называть, ведь пока ведется следствие, такую информацию желательно не разглашать.
По информации телеграмм-канала Baza, посылка с бюстом также пришла к воину Владиславу Шурыгину. Сами бюсты были заказаны пользователем с ником Санеком Белозером через ВКонтакте возле мастерской из Ульяновска.
Напомним, "Комментарии" писали, что в России снова обвинили Украину в ликвидации пропагандиста Татарского. Он призвал к уничтожению Украинской государственности, Украины и всего украинского. В Питере 2 апреля во время творческого вечера в кафе, принадлежащем основателю ППК "Вагнер", детонировало взрывное устройство — Владлен Татарский погиб. Взрывное устройство, замаскированное под бюст Фомина. Путин наградил погибшего пропагандиста орденом. Эксперты расходятся во мнениях, кто именно мог организовать его уничтожение. Это могли быть и украинская разведка, и российские спецслужбы, и представители российской Минобороны, которую он критиковал.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Путин задумал две войны.
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