Вслед за уничтоженным Татарским: Рупоры Кремля получили по почте статуэтки

О получении активистами российской пропаганды своеобразных "меток", которые ассоциируются с предсмертным подарком Татарскому, заявили росСМИ, пишут "Комментарии".



РосСМИ пишут о ряде пропагандистов рашизма, получивших, похоже, «метку смерти»

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"В мой адрес поступило сообщение, что мне поступила посылка и курьер должен ее доставить, — рассказал Константин Сивков, часто используемый российскими пропагандистскими СМИ в роли военного эксперта. — Я перевел доставку с курьерской на выдачу в пункте СДЭК, написал заявление в полицию.Посылку раскрывала полиция и взрыватели".

Он добавил, что некоторым другим людям пришли схожие статуэтки: их имена он не стал называть, ведь пока ведется следствие, такую информацию желательно не разглашать.

"Какие статуэтки прислали остальным — не знаю, по крайней мере, мне и еще одному человеку направили маршала Жукова. В одном бюсте взрывчатки не нашли, а в моем — пока неизвестно", — добавил он.

По информации телеграмм-канала Baza, посылка с бюстом также пришла к воину Владиславу Шурыгину. Сами бюсты были заказаны пользователем с ником Санеком Белозером через ВКонтакте возле мастерской из Ульяновска.

Напомним, "Комментарии" писали, что в России снова обвинили Украину в ликвидации пропагандиста Татарского. Он призвал к уничтожению Украинской государственности, Украины и всего украинского. В Питере 2 апреля во время творческого вечера в кафе, принадлежащем основателю ППК "Вагнер", детонировало взрывное устройство — Владлен Татарский погиб. Взрывное устройство, замаскированное под бюст Фомина. Путин наградил погибшего пропагандиста орденом. Эксперты расходятся во мнениях, кто именно мог организовать его уничтожение. Это могли быть и украинская разведка, и российские спецслужбы, и представители российской Минобороны, которую он критиковал.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Путин задумал две войны.