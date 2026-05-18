Встреча Путина и Си Цзиньпина: чего ждать Украине от визита лидера РФ в Китай

Во вторник и среду 19-20 мая состоится визит лидера РФ Владимира Путина в Китай по приглашению Си Цзиньпина. Визит проходит сразу после встречи китайского лидера с Дональдом Трампом и приурочен к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР. Для Украины это очередное событие в треугольнике великих государств, которое может повлиять на ход войны. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, чего стоит ожидать Украине от визита Путина в Китай.

Чат-бот Chat GPT прогнозирует, что после визита Украина вряд ли увидит резкое изменение позиции Китая. Пекин, вероятно, продолжит осторожную поддержку Москвы без прямого военного союза. Китай попытается извлечь большую экономическую выгоду от слабой России и одновременно сохранить доступ к западным рынкам. Для нас это означает, что война остается частью большой геополитической игры между Китаем, США и РФ. В ближайшие месяцы Киеву нужно активнее работать с азиатскими странами, чтобы не позволить Москве окончательно закрепить китайскую поддержку.

Чат-бот Gemini считает, что Украине не следует ожидать радикальных перемен на фронте непосредственно после этой встречи. Пекин продолжит поддерживать Москву финансово и технологично, но в ограниченных рамках, чтобы не спровоцировать жесткую реакцию США. Путин может получить символическую поддержку и заверения в "стратегической дружбе", однако реальные экономические уступки Китаю будут минимальными. Си Цзиньпин продолжит продвигать свой мирный план, предусматривающий заморозку войны на нынешней линии столкновения. Украине нужно готовиться к длительному дипломатическому давлению со стороны Пекина по поводу начала переговоров на невыгодных условиях.

Чат-бот Deepseek отмечает, что Москва, вероятно, будет давить на Пекин, чтобы склонить его к более откровенной поддержке. Однако Пекин будет осторожно действовать, поскольку чрезмерное сближение с Россией может испортить его отношения с Западом. Для Украины это означает, что кардинальных сдвигов на поле боя ждать не стоит. Главная угроза кроется в плоскости политики: Китай может попытаться навязать собственный мирный план, который фактически закрепит территориальные потери Украины в обмен на стабилизацию.

Поэтому Пекин не поддержит новые масштабные санкции против РФ, но и не предоставит прямого военного содействия, достаточного для перелома в войне. Наибольшей потерей для Украины может стать усиление международной усталости от войны и рост давления на Киев с требованиями уступить территории ради так называемого "мира".

Итак, большинство прогнозов ИИ сходятся в том, что визит Путина в Китай вряд ли станет переломным моментом в войне, однако он усилит дипломатическое и экономическое сотрудничество между Москвой и Пекином. Китай продолжит балансировать между поддержкой России и сохранением отношений с Западом, избегая открытого военного союза. Для Украины главная опасность заключается не столько в новой помощи РФ, сколько в росте международного давления по переговорам и возможной "заморозке" войны. Пекин все более активно пытается позиционировать себя как глобального посредника, продвигая сценарии, которые могут не учитывать интересы Украины.

