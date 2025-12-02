Встреча Путина с Виткоффом и Кушнером завершилась: первые подробности

Встреча Путина и Виткоффа завершилась, она длилась около пяти часов. В прессу из Кремля вышел помощник Путина Юрий Ушаков.

Встреча Путина и Виткоффа (фото из открытых источников)

Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

Кирилл Дмитриев назвал продуктивными переговоры с американской делегацией в Кремле.

В настоящее время Виткофф покинул Кремль и прибыл в посольство США в Москве.

"Беседа Путина с Виткоффом была конструктивной, очень полезной и содержательной", — заявил Ушаков.

Впереди еще большую работу заявил Ушаков.

"Компромиссы пока не найдены, и встреча лидеров России и США на данный момент не планируется. Мы обсуждали не конкретные формулировки и решения, а суть. Стороны видят "огромные перспективы взаимодействия", — сказал Ушаков.

Ушаков высказался о мирном предложении США по Украине.

"С чем-то готовы согласиться. Что-то вызвало критику. Но состоялась полезная дискуссия", – сказал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин заявил о войне с Европой . Такое заявление он сделал перед переговорами с Виткоффом и Кушнером. По его словам, Россия не намерена воевать с европейскими странами. Но если Европа начнет войну, Россия готова "прямо сейчас".

"Там популярен тезис о нанесении России стратегического поражения. И они живут до сих пор, судя по всему, в этих иллюзиях. Мы не собираемся воевать с Европой, я об этом уже сто раз говорил. Но если Европа вдруг захочет воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Если Европа вдруг начнет, то это Европа вдруг начнет. произойдет ситуация, что нам не с кем будет договариваться", — пригрозил диктатор.

Также Путин заявил, что Европа выдвигает неприемлемые для России предложения по мирному плану. Кроме этого кремлевский диктатор посетовал, что якобы европейцы мешают Трампу наладить мир. А также выдвинул условия для возвращения ЕС в переговорный процесс с РФ.

