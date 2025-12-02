Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Встреча Путина и Виткоффа завершилась, она длилась около пяти часов. В прессу из Кремля вышел помощник Путина Юрий Ушаков.
Встреча Путина и Виткоффа (фото из открытых источников)
Об этом сообщают пропагандистские СМИ.
Кирилл Дмитриев назвал продуктивными переговоры с американской делегацией в Кремле.
В настоящее время Виткофф покинул Кремль и прибыл в посольство США в Москве.
Впереди еще большую работу заявил Ушаков.
Ушаков высказался о мирном предложении США по Украине.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин заявил о войне с Европой . Такое заявление он сделал перед переговорами с Виткоффом и Кушнером. По его словам, Россия не намерена воевать с европейскими странами. Но если Европа начнет войну, Россия готова "прямо сейчас".
Также Путин заявил, что Европа выдвигает неприемлемые для России предложения по мирному плану. Кроме этого кремлевский диктатор посетовал, что якобы европейцы мешают Трампу наладить мир. А также выдвинул условия для возвращения ЕС в переговорный процесс с РФ.