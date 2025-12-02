Зустріч Путіна з Віткоффом і Кушнером завершилася: перші подробиці

Зустріч Путіна і Віткоффа завершилася, вона тривала майже п'ять годин. До преси з Кремля вийшов помічник Путіна Юрій Ушаков.

Зустріч Путіна і Віткоффа (фото з відкритих джерел)

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Кирило Дмитрієв назвав продуктивними переговори з американською делегацією в Кремлі.

Наразі Віткофф покинув Кремль і прибув до посольства США у Москві.

"Бесіда Путіна з Віткоффом була конструктивною, дуже корисною і змістовною",- заявив Ушаков.

Попереду ще велика робота заявив Ушаков.

"Компроміси поки що не знайдені, і зустріч лідерів Росії та США на даний момент не планується. Ми обговорювали не конкретні формулювання і рішення, а суть. Сторони бачать "величезні перспективи для взаємодії", – сказав Ушаков.

Ушаков висловився про мирну пропозицію США щодо України.

"З чимось готові погодитися. Щось викликало критику. Але відбулася корисна дискусія", — сказав він.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Путін заявив про війну з Європою. Таку заяву він зробив перед переговорами з Віткоффом і Кушнером. За його словами, Росія не збирається воювати з європейськими країнами. Але якщо Європа почне війну — Росія готова "прямо зараз".

"Там популярна теза про нанесення Росії стратегічної поразки. І вони живуть досі, судячи з усього, в цих ілюзіях. Ми не збираємося воювати з Європою, я про це вже сто разів говорив. Але якщо Європа раптом захоче воювати і почне, ми готові прямо зараз. Тільки якщо Європа раптом почне, то це не Україна, там ми діємо хірургічно. Якщо Європа почне, може швидко статися ситуація, що нам не з ким буде домовлятися",- пригрозив диктатор.

Також Путін заявив, що Європа висуває неприйнятні для Росії пропозиції до мирного плану. Окрім цього кремлівський диктатор поскаржився, що нібито європейці заважають Трампу налагодити мир. А також виставив умови для повернення ЄС у переговорний процес з РФ.

