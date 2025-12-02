Зустріч Путіна з Віткоффом і Кушнером завершилася: перші подробиці

Рубрики
Зустріч Путіна і Віткоффа завершилася, вона тривала майже п'ять годин. До преси з Кремля вийшов помічник Путіна Юрій Ушаков.
Зустріч Путіна і Віткоффа (фото з відкритих джерел)
Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.
Кирило Дмитрієв назвав продуктивними переговори з американською делегацією в Кремлі.
Наразі Віткофф покинув Кремль і прибув до посольства США у Москві.
Попереду ще велика робота заявив Ушаков.
Ушаков висловився про мирну пропозицію США щодо України.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Путін заявив про війну з Європою. Таку заяву він зробив перед переговорами з Віткоффом і Кушнером. За його словами, Росія не збирається воювати з європейськими країнами. Але якщо Європа почне війну — Росія готова "прямо зараз".
Також Путін заявив, що Європа висуває неприйнятні для Росії пропозиції до мирного плану. Окрім цього кремлівський диктатор поскаржився, що нібито європейці заважають Трампу налагодити мир. А також виставив умови для повернення ЄС у переговорний процес з РФ.