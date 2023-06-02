Вступления Украины в НАТО не будет: в Кремле снова разразились угрозами

В России не готовы даже рассматривать вероятность вступления Украины в НАТО, потому как Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА-Новости", цитируя заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Дмитрий Песков и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Главный рупор Кремля заявил, если Украина станет членом НАТО, интересы России якобы не будут в безопасности, поэтому задача РФ этого не допустить.

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"РФ будет обеспечивать свою безопасность, это исключает членство Украины в НАТО", — сообщил Песков.

Призывы Киева к Альянсу принять Украину в НАТО спикер российского президента назвал "свидетельством неготовности и нежелания садиться за стол переговоров".

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Также издание "Комментарии" сообщало – тема расширения и укрепления НАТО актуализировалась. Президент США Джо Байден намекнул, что вопрос с присоединением Швеции к НАТО практически решен. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает страны-члены Североатлантического альянса тратить не менее 2% от ВВП на оборону, ведь их запасы боеприпасов истощаются в ракурсе поддержки Украины в войне с Россией. В свою очередь, Украина надеется получить на июльском саммите НАТО, как минимум, некие гарантии безопасности, которые также сейчас активно обсуждаются. Чего в обозримом будущем ожидать от Альянса? На что может рассчитывать Украина? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



