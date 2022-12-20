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"Вы – сволочь": футболистка сборной России обозвала Путина и Лукашенко

Карпова резко отреагировала на заявление Лукашенко

сегодня, 19:58
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Автор:

Лиля Воробьева

Надежда Карпова, футболистка российской сборной и испанской "Эспаньолы" снова резко отреагировала на войну, которую начала Россия в Украине. Спортсменка резко прокомментировала заявление непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко, который заявил , что они с Путиным – оба агрессора. Соответствующее заявление она сделала на своей странице в Instagram.

"Вы – сволочь": футболистка сборной России обозвала Путина и Лукашенко

Надежда Карпова (фото из открытых источников)

"Вы – уйо**и, вы – сволочь. Вы те, кто устроил геноцид. Вы те, кого следует судить. Вы не просто "токсичны", вы фашисты, которым давно нет места в современном мире. Надеюсь, вы получите по достоинству . Потому что добро всегда побеждает зло", — написала футболистка.

Известно, что летом Карпова в интервью BBC жестко подвергла критике Путина и развязанную им войну в Украине. Надежда подчеркнула, что пропаганда Кремля пытается "зомбировать" россиян.

”Вы – сволочь”: футболистка сборной России обозвала Путина и Лукашенко - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что о чем говорили на встрече Путин и Лукашенко . Российский президент Владимир Путин и непризнанный миром президент Беларуси Александр Лукашенко якобы говорил об экономическом сотрудничестве между своими государствами. На открытой части встречи Путин заявил, что экономика – это "приоритет в отношениях между Россией и Беларусью". Кроме того, он надеется, что товарооборот между двумя государствами вырастет. Лукашенко сказал, что "его страна и РФ находят общие ответы на угрозы". Также он обратился к цивилизованному миру и призвал "прислушаться к голосу разума и возобновить диалог безопасности с Россией". Самопровозглашенный президент Беларуси заговорил о последствиях санкций и необходимости сотрудничества с Россией, чтобы "обеспечить благами своих граждан".



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