Россия проводит выборы на оккупированных территориях Украины. Фото из открытых источников

Министерство обороны Великобритании опубликовало ежедневный отчет разведки, где проанализировали незаконные выборы, проводимые Россией на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Минобороны Соединенного Королевства.

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Россия планирует провести выборы на временно оккупированных территориях Украины совместно с выборами в РФ в период с 8 по 10 сентября. Предыдущее голосование уже началось на некоторых оккупированных территориях, в частности, в Мариуполе.

Британская разведка указывает, что, несмотря на 1000 указанных кандидатов, которые зарегистрировались на выборы, большинству из них не хватает опыта и квалификации. Кроме того, существует нехватка кандидатов на выборы. Также наблюдается отсутствие кандидатов, не являющихся членами партий, поддерживающих Кремль. Это свидетельствует, что уже на этом этапе можно говорить о нечестном избирательном процессе, кроме того, оккупанты завысили количество избирателей в списках.

Как сообщает разведка Британии, пропутинская партия "Единая Россия" наберет около 80% голосов.

"Партия "Единая Россия", вероятно, получит большинство мест в попытке обеспечить контроль и влияние Кремля на оккупированные регионы", — заключает цель выборов британская разведка.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия отменяет масштабные военные учения "Запад-23".

Также "Комментарии" писали о военных РФ, которые забирают технику со спорных территорий на Дальнем Востоке, чтобы использовать ее против Украины. Кроме техники россияне передислоцируют и дальневосточные группировки западнее России, чтобы потом их использовать в войне.