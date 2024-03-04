Выборы в России: Лавров пожаловался на послов ЕС

Глава главного дипломатического ведомства РФ пожаловался, что его недавно проигнорировали послы ЕС. Лаврова рассказал, что якобы у России были данные о подготовке посольствами ЕС в Москве механизмов поддержки несистемной оппозиции перед выборами президента. Он решил собрать послов якобы, чтобы посоветовать не заниматься такими делами, но дипломаты прислали ноту и проигнорировали встречу с Лавровым. Очередное заявление министра иностранных дел РФ, где он в очередной раз пожаловался на ЕС, цитируют российские паблики.

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

"Мы, собрав такую информацию, пригласили всех послов ЕС на встречу со мной. Я просто хотел как министр иностранных дел послам рассказать, что мы советуем из лучших побуждений не заниматься этим. За два дня до назначенной встречи нам прислали ноту — мы решили не ходить. Можете себе представить отношения с государствами на дипломатическом уровне чьи послы боятся прийти на встречу с министром в стране, где они аккредитованы",- пожаловался Лавров.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лавров отреагировал на обсуждение немецкими офицерами атаки на Крымский мост . По мнению Сергея Лаврова, действительно канцлер Германии Олаф Шольц хочет передать Украине дальнобойные ракеты "Таурус", но сделать это тайно, чтобы в случае "прилетов" на Берлин даже никто не подумал.

По его словам, Германия хочет, чтобы в случае значительных атак, все подумали на американцев и британцев. При этом Лавров напомнил, еще один факт "саморазоблачения", который уже имел место. Так, по его словам, бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президенты Франсу Олланд и Петр Порошенко заявляли, что даже не собирались выполнять "Минские договоренности", подписанные с Россией.









